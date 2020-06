ソニーミュージックとJYPの合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project」から生まれた9人組グローバル・ガールズグループ、NiziUが、30日、プレデビューを迎え、初のミュージックビデオ(MV)「Make you happy」フルサイズがYouTubeに公開された。本楽曲「Make you happy」は、「Nizi Project」のプロデューサー・J.Y. Park氏自ら作詞・作曲を手掛け、 “つらくて、大変なときでも、応援してくれるファンのために必ず素敵な歌手になって恩返しをしたい” という想いが込められている。MVでは、メンバーがそれぞれ別々のロケーションで歌い踊りながら、ステージセットの組まれた現場へと向かうい、虹色のゲートをくぐるとNiziUに変身。約1年かけて鍛え抜いたキュートでありながらもキレのあるダンスを披露。注目は“縄跳びダンス”。サビで、手を回し軽快にジャンプするコリオグラフィーが、既にファイナルステージのパフォーマンスやテレビ番組をきっかけに注目を集めている。さらに、MVにはJ.Y. Park氏もカメオ出演し、ローラースケート姿で颯爽と登場し、愛嬌を見せている。配信限定リリースとなったデジタルミニアルバム『Make you happy』は、iTunes Storeでは記録的な予約が入り、配信直後早々にiTunes 総合トップアルバム・ランキング1位を獲得。その後もApple Musicをはじめ大手音楽配信サイトで軒並み1位を獲得し、LINE MUSICやAWAなどのサブスクリプション・サービスではランキングのTOP4を『Make you happy』収録の4曲で席巻と大きな期待が寄せられている。