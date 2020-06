【Amazon7月新着】『ハンナ〜殺人兵器になった少女〜』シーズン2、インド発スリラーが登場！

Amazon Prime Videoで7月に楽しめる新着コンテンツが発表された。海外ドラマでは、Amazon Originalのドラマシリーズ『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』シーズン2、インド発スリラーなどがお目見えとなる。

2011年に公開されたアクション映画『ハンナ』をドラマ化した『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』では、殺人マシーンとして育てられた少女ハンナが、自分を生まれた時から狙っていたCIAエージェントと闘いを繰り広げていく。主人公のハンナを映画版のシアーシャ・ローナン(『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』)に代わって演じるのは、エズメ・クリード=マイルズ。俳優のチャーリー・クリード=マイルズ(『Giri / Haji』)とサマンサ・モートン(『ウォーキング・デッド』)を両親に持つサラブレッドだ。

その他では、同じくAmazon Originalでインド初のスリラードラマが到着。親は愛する子どものためにどこまでできるかを描くシリーズで、2018年に本国で先行配信された『ブリーズ 〜父親の葛藤〜』と新作『ブリーズ 〜光と影〜』が同時に日本上陸を果たす。

