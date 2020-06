Activisionは無料のバトルロイヤルFPS『Call of Duty: Warzone』の大型アップデート、シーズン4リローデッドを発表した。配信は日本時間の6月30日15時ごろ。『Call of Duty: Modern Warfare』、『Call of Duty: Warzone』所有者どちらもパッチの大きさは30GB前後となる。

このアップデートでは、新たな契約やジャガーノートロイヤルモード、密かに敵をスポットできる新アイテム「スポッタースコープ」が追加されるが、もっとも大きな変更は、期間限定でバトルロイヤルモードに最大200人が参加できるようになる点だ。

1チーム4人、50組がヴェルダンスクに降下し、最後のチームになるまで戦う。これまで以上に密度の高い戦闘と混乱が巻き起こるだろう。

PlayStation.blogでは、200人バトルロイヤルへのヒントが掲載されている。よく観察し、チーム内でしっかりと情報を共有。戦闘に参加するプレイヤーが多くなるのでむやみに戦闘を仕掛けるのは避けるべきといったことが書かれているが、重要なのは3つめのカオスを受け入れることだろう。

ジャガーノートロイヤルモードでは、ケアパッケージからジャガーノートが得られる。ジャガーノートは分厚い装甲と強力なミニガンで武装し、他を圧倒する強力な装備だ。ジャガーノートを手に入れたプレイヤーが倒されると、再びマップ内にジャガーノートが入ったケアパッケージが現れる。

(画像はActivision Blogより)

『Call of Duty: Warzone』シーズン4リローデッドでは、よりハイテンションな戦闘が楽しめるだろう。期間限定のイベントとなるので、興味がある方はイベント期間内に参加して200人バトルロイヤルを楽しんでほしい。

ライター/古嶋 誉幸