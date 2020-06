初代『The Last of Us』の終盤でデベロッパーのノーティードッグは、ジョエル(=プレイヤー)に倫理的に難しい決断を迫る。その決断に同意するかどうかは別として、彼の動機は納得がいくものだった。

そして、ノーティードッグは規模が大きくなった続編『The Last of Us Part II』においても、似たような共感を喚起しようとしている。

※以下に『The Last of Us Part II』の重要なネタバレが含まれる。まだクリアしていない人は読むのをやめることをおすすめする。

『The Last of Us Part II』の発売前、ディレクターのニール・ドラックマン氏はIGNのインタビューに応え、オリジナル作品の哲学と、それがどのようにして続編に繋がったのかを語った。

「(ジョエルの)行為には必ずしも同意しないかもしれませんが、大半の人が彼の行動を理解し、彼になりきってプレイしました」とドラックマン氏は話している。「『自分自身はやらないかもしれないが、ジョエルがなぜそういう行動をとったのかは理解できる。彼の目を通して世界を見てみよう』とね。ビデオゲームにおける共感というのは非常にユニークなものだと思っています」

「このコンセプトを中心にすべての体験を作り上げることはできないだろうか」と、ドラックマン氏は続編で目指したことについて説明している。「ある人物がやったことへの報復として、その人物を恐ろしい方法で傷つけてやりたいと願うほど誰かを激しく憎ませることができるだろうか? そして、突然その人物としてプレイさせたとき、共感を得ることができるだろうか?というのが挑戦でした」

『The Last of Us Part II』の後半はゲームプレイが急変し、プレイヤーはジョエルを殺した人物アビーとしてプレイすることになる。フラッシュバックや現在の描写を通して、アビーの人生や動機が描かれることになるが、このことによって複数の視点から復讐というテーマを掘り下げることができるとドラックマン氏は説明している。

「プレイヤーが必ずしも(アビーを)好きになるかどうかはわかりません。そうなってほしいと思っていますが、問題は『プレイヤーに彼らを理解させることができるか?』です。それがゲーム後半の焦点となり、プレイヤーは贖罪の道を進む人物としてプレイすることになります。2つのサイドから、復讐を見ることになるのです」

そして、ただ復讐のテーマを掘り下げるだけでなく、ドラックマン氏は2つの視点を描くことでコインの裏側である「許し」というテーマも掘り下げていると説明する。

「本作は共感と許しについてのゲームであり、どのようにして深い悲しみを乗り越え、他人を複雑な存在である1人の人間として見ることができるのかを描いています。それが本作を作る上で、我々の興味を引いたことです」

