映画『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』Blu-ray&DVDが2020年9月16日(水)に発売される。

『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』Blu-ray&DVD豪華版

一介の土木業者である主人公・安藤シンタロウが、様々な抗争の末に、やがて貴族・ドリーとなるまでを描く連続ドラマ「貴族誕生 -PRINCE OF LEGEND-」(2019年11月〜2020年1月OA)。劇場版『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』では、ドリーが率いる愛と優しさに溢れたエレガントな貴族たちが、“伝説”の称号を巡って、王子たちと史上空前の大バトルを繰り広げるストーリーが描かれる。

主人公・伝説の貴族ドリー役の白濱亜嵐(GENERATIONS from EXILE TRIBE / EXILE)を筆頭に、“貴族”チームに中島健、廣瀬智紀、荒牧慶彦、DAIGO、山本耕史ら。対する“王子”チームには、前作『PRINCE OF LEGEND』を彩った王子たちが誰一人欠けることなく再集結。GENERATIONS from EXILE TRIBEから片寄涼太、佐野玲於、関口メンディー、劇団EXILEから鈴木伸之、町田啓太、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEから川村壱馬、吉野北人、藤原樹、長谷川慎が出演する。

Blu-ray&DVDでは、映画本編はもちろん、撮影現場に密着した撮影メイキングや、公開記念イベント(大阪)、代々木第一体育館で開催された完成披露試写会ダイジェスト映像など、ここでしか観られない貴重な特典映像が満載だ。

映画『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』Blu-ray&DVDは9月16日(水)リリース

(C)2020「PRINCE OF LEGEND」製作委員会

