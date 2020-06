by Gminne Centrum Kultury w Jeżowem ポーランド 南東部のポトカルパチェ県で、子どもと思われるものを含む合計115体の遺骨が発見されました。埋葬跡地の年代は17世紀ごろと、比較的近代のものと考えられていますが、遺骨の一部が口に硬貨をくわえていたことから、専門家は「この地域がキリスト教化される前の風習の名残が見られる」と指摘しています。Niezwykłe odkrycie archeologiczne na budowie S19 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjnyhttps://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38109/Niezwykle-odkrycia-archeologiczne-na-budowie-S19Mass 16th century grave reveals grim remains of over 100 children with coins in their mouths - The First Newshttps://www.thefirstnews.com/article/mass-16th-century-grave-reveals-grim-remains-of-over-100-children-with-coins-in-their-mouths-13615ポーランドを縦断してバルト3国と ギリシャ を接続する高速道路網建設プロジェクト・Via Carpatiaを所管するポーランドの国道および高速道路総局(GDDKiA)は、6月24日に「プロジェクトの一環であるポトカルパチェ県のS19道路の工事中に、115体分の人骨が発見されました」と発表しました。GDDKiAによると、S19道路の建設予定地には1604年にこの地域で最初の教区教会が建立された丘陵地帯が含まれており、敷設工事に際して事前に考古学的な調査発掘が実施されていました。発掘現場は工事が行われる前は深い森になっており、墓標などもありませんでしたが、小さな礼拝堂が残っていたことから、GDDKiAは「この場所は子どものための墓地だった」と結論付けています。発掘調査を行った考古学者によると、遺骨は全て頭を西に向けて横たわっており、全体の70〜80%は子どもの遺骨だと見られるとのこと。また、遺骨の一部は口に硬貨が入った状態で発見されました。遺骨の口に入れられていた硬貨の一部は、1587年から1632年までポーランドを治めていたジグムント3世の時代に鋳造されたものでした。また、1659年から1668年にかけてポーランド・リトアニア共和国で使用されていたBoratynkaと呼ばれる硬貨も見つかっています。考古学者のカタジェーナ・オレセック氏は「この硬貨は『死者のオボロス貨』もしくは『カロンのオボロス貨』と呼ばれています。この風習は、この地域にキリスト教が伝えられる以前から続く古い信仰に関連していますが、キリスト教化後も長きにわたり保存されてきたもので、19世紀末にもローマ教皇であるピウス9世が実践したといわれています」と話しました。オレセック氏が言及したカロンとは、ギリシア神話に登場する冥界の河の渡し守です。渡し賃は1オボロスで、これを支払えない死者は渡河が後回しにされ、200年間ほどあたりをさまよわなければならないと伝えられていたことから、古代ギリシアでは死者の口の中に1オボロス貨を含ませて弔う習わしがありました。発掘現場で見つかった子どもの遺骨が、副葬品として冥銭を与えられていたことから、子どもたちが丁重に葬られたことがうかがえますが、棺おけに入れられていたことを示す釘や棺の取っ手は出土しませんでした。また、1つの墓穴に体格が異なる4人分の遺骨が納められていたケースもあったとのこと。そのため、オレセック氏は「子どもたちを埋葬したコミュニティは非常に貧しかったと思われます」と述べました。高速道路の建設予定地から発掘された115体の遺骨は今後、考古学的な調査を行ってから地元の教区教会に引き渡され、そこで改めて埋葬される予定です。