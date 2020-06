ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)が2020年6月19日(金)に発売した、PlayStation 4用タイトル「The Last of Us Part II」の全世界累計実売本数が、発売からわずか3日間(集計期間:6月19日〜6月21日)で400万本を突破した。これは、SIEが発売したPlayStation 4用タイトルとしては過去最速記録となる。なお、今回集計された全世界累計実売本数は、実売数量、Blu-ray Disc版のSIE調査による推計値、PlayStation Storeなどからのダウンロード数の総数とのこと。

「The Last of Us Part II」は、世界中で200以上の賞を受けたサバイバルアクション「The Last of Us」の続編。「The Last of Us Part II」(通常版)の価格は、Blu-ray Disc版が6,900円(税別)、ダウンロード版が7,590円(税込)。



全世界累計実売本数が400万本を突破したことを受け、本作の開発会社である「ノーティードッグ」のヴァイスプレジデントであり、「The Last of Us Part II」のディレクターでもあるニール・ドラックマンさんよりコメントが届いてるので、ご紹介しよう(原文ママ)。



■ニール・ドラックマンさんコメント

世界中で何百万人もの方々が発売後すぐに「The Last of Us Part II」をプレイして、その体験を共有してくださったことに、言葉では言い尽くせないほど感謝しています。

今回私たちは、難しいテーマを扱っており、思わぬ形でプレイヤーのみなさんに衝撃をもたらす新たな物語をお届けしようとチャレンジしました。本作の体験がこんなにも多くの方の心を動かし、議論が尽くされていることを見るにつけ、胸が一杯になります。また、フォトモードで撮影された驚くほど魅力的な画面写真や見事なまでのゲームプレイGIF、エリーのギターで奏でられた楽曲の数々など、プレイヤーのみなさんの創造性に刺激を受けています。

「The Last of Us Part II」は、ノーティードッグの何百人もの才能ある熱心な開発メンバーの努力の結晶です。プレイヤーのみなさんが、私たちと同じ熱量でプレイしてくださっていることは、私たちにとってこの上ない名誉です。このような素晴らしい数字の達成を支えていただき、ありがとうございました。

【ゲーム概要】

■The Last of Us Part II 通常版

対応機種:PlayStation 4、PlayStation 4 Pro

発売日:2020年6月19日

価格:Blu-ray Disc版6,900円(税別)、ダウンロード版7,590円(税込)

CERO:「Z」(18歳以上のみ対象)

商品内容:「The Last of Us Part II」ゲーム本編

発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント



■The Last of Us Part II スペシャルエディション

対応機種:PlayStation 4、PlayStation 4 Pro

発売日:2020年6月19日

価格:Blu-ray Disc版8,900円(税別)

商品内容:

「The Last of Us Part II」ゲーム本編

48ページのミニアートブック(Dark Horse社制作)

スチールブックケース

PlayStation 4用ダイナミックテーマ※

アバター6種類のセット※

デジタルサウンドトラック※

デジタルミニアートブック(Dark Horse社制作)※

※これらは特典です。スペシャルエディションのプロダクトコードは2023年5月28日までにご使用ください。



■The Last of Us Part II コレクターズエディション

対応機種:PlayStation 4、PlayStation 4 Pro

発売日:2020年6月19日

価格:Blu-ray Disc版17,900円(税別)

商品内容:

「The Last of Us Part II」ゲーム本編

48ページのミニアートブック(Dark Horse社制作)

スチールブックケース

12インチ「エリー」スタチュー

リトグラフのアートプリント

エリーのブレスレット(レプリカ)

エナメル製ピンバッジ6種類のセット

ステッカー5種類のセット

PlayStation 4用ダイナミックテーマ※

アバター6種類のセット※

デジタルサウンドトラック※

デジタルミニアートブック(Dark Horse社制作)※

※これらは特典です。コレクターズエディションのプロダクトコードは2023年5月28日までにご使用ください。



■The Last of Us Part II デジタルデラックス版

対応機種:PlayStation 4、PlayStation 4 Pro

発売日:2020年6月19日

価格:ダウンロード版8,690円(税込)

商品内容

「The Last of Us Part II」ゲーム本編

PlayStation 4用ダイナミックテーマ

アバター6種類のセット

デジタルサウンドトラック

デジタルミニアートブック(Dark Horse社制作)

(C)Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog, LLC.