【今週スタートの海外ドラマ】波乱の展開で幕を開ける新シーズンが先行無料放送！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(6月29日〜)は、主演二人が降板した『アフェア 情事の行方』、スペイン発の人気シリーズ『ケーブル・ガールズ』のファイナルシーズンがスタート。その他、パニックスリラー、サスペンス、ファンタジードラマなど目白押し。お見逃しなく!

6月29日(月)から7月5日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

6月29日(月)

■『セニョール・アヴィラ』(Hulu)

メキシコ発のサスペンスドラマが日本上陸! HBOグループが製作し、国際エミー賞(非英語米国プライムタイム番組部門)を受賞。サエない普通のサラリーマンは、一見どこにでもいる中流階級の男だが、その正体は犯罪組織に雇われた冷酷なヒットマン(殺し屋)だった。

7月1日(水)

■『DEADWIND:刑事ソフィア・カルピ』シーズン2(Netfix)

フィンランド発のクライムドラマ。新シーズンでは殺人事件の背後に政府の汚職が隠れている可能性が浮上し、ヘルシンキの女刑事ソフィア・カルピと相棒のサカリ・ヌルミは事件の真相を暴こうと奔走する。

7月2日(木)

■『シスター戦士』(Netfix)

同名人気漫画をドラマ化したファンタジードラマ。死体安置所で生き返った19歳のエヴァ。新たな命が吹き込まれた彼女の背中には、天からの授かり物が埋め込まれた。やがて、超能力を手にした自分が、悪と戦うシスターの秘密結社にとって大切な"ヘイローの担い手"に選ばれたことを知る。そして天国と地獄に仕えるそれぞれの勢力が、少女の力を我が物にしようと企む。

7月3日(金)

■『アウトブレイク ―感染拡大―』(Amazon Prime Videoほか)

ウイルスの蔓延をテーマに今年1月からカナダで放映され、そのあまりにもタイムリーでリアルな内容から「現在の世界を予言した」として本国で大ヒット。本格医療ドラマとしても楽しめるウイルス・パニックスリラー。





■『ケーブル・ガールズ』シーズン5後半(Netfix)

恋と嫉妬の火花をを散らす様子が描かれるスペイン発の人気シリーズ。ファイナルとなるシーズン5の後半は、スペインが独裁政権に支配された前回の7カ月後から物語がスタートする。





■24:00〜『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』シーズン2(チャンネル銀河)

女性の5人に1人が体を売って生計を立てていた18世紀のロンドンを舞台に、売春宿の経営でのし上がろうとする女主人マーガレットと、彼女のもとでしたたかに生き抜く魅力的な娼婦(Harlots)たちの対立をスキャンダラスに描くエロティック歴史ドラマのシーズン2が日本初放送。

7月4日(土)

■15:30〜『キリング・イヴ/Killing Eve』シーズン3(WOWOWプライム)

美しく冷酷な暗殺者と優秀な捜査官とのスリリングな攻防をスタイリッシュかつユーモラスに描いたノンストップサスペンス。シーズン3ではヴィラネル(ジョディ・カマー)はスペインの空港で出会った女性と結婚式を挙げていたが、そこへダーシャという老女が現われ、結婚式は台無しになる。ダーシャからトゥエルヴに復帰するよう言われたヴィラネルはある条件を出す。一方、イヴ(サンドラ・オー)はMI6を辞め、ロンドン郊外のレストランで働く地味な生活を送っていた...。





■23:50〜『アフェア 情事の行方』シーズン5[R15+指定相当] (WOWOWプライム)

ゴールデン・グローブ賞を受賞した衝撃のラブサスペンスもファイナルシーズン。前シーズン、アリソン役のルース・ウィルソンとコール役のジョシュア・ジャクソンの主演二人が降板。今シーズンは二人の娘ジョーニー役として、映画『ピアノ・レッスン』で11歳でアカデミー賞助演女優賞に輝いたアンナ・パキンがレギュラー出演。

7月4日(土)

■15:00〜『Mother/マザー』(LaLa TV)

2010年に放送され、社会現象を巻き起こした松雪泰子×芦田愛菜出演の社会派サスペンスドラマのトルコ版。実の母親に捨てられた悲しい過去を持つ女性と、母親とその恋人から虐待を受ける幼い子どもの逃避行を描く。オリジナルとは異なる衝撃のラストシーンにも注目。第1話と第2話が先行放送。

