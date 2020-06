人気グループ・King & Princeの永瀬廉が主演を務める映画『弱虫ペダル』(8月14日公開)の予告映像が解禁された。同時に公開されたビジュアルでは、永瀬演じる主人公でアニメ好きの高校生・小野田坂道や、坂道の良き仲間でライバル・今泉俊輔(伊藤健太郎)、自転車競技部のマネージャー・寒咲幹(橋本環奈)らチーム総北が集結。また、King & Princeの新曲「Key of Heart」が主題歌に起用された。同作は累計2500万部突破の大人気スポーツ青春漫画『弱虫ペダル』が原作。2008年に『週刊少年チャンピオン』(秋田書店刊)にて連載開始し、現在までで67巻が既刊されている。アニメ、アニメ映画、舞台、小説、ドラマなどさまざまなコンテンツでメディアミックスされており、今回が初の実写映画化となる。予告映像では「ひとりぼっちの僕が−」との言葉とともに、切ない表情をした坂道の姿から始まり、仲間と出会い、自転車との出会いによって、誰かと走る楽しさを覚え、成長していく主人公を永瀬が熱演。自分の役割を果たすため自転車で激坂を疾走する坂道や、必死で練習に励むも過去の自分に捕らわれ続け奮闘する今泉、「チームのために死ぬって決めたんや」と葛藤を抱えながら突き進む鳴子(坂東龍汰)など、それぞれが想いを心に秘めながらも大切な仲間のために、ゴールを目指し走り続ける雄姿が映し出されている。主題歌「Key of Heart」は同作のために書き下ろされた、さわやかで明るいメロディーで聴いているだけで元気がもらえる楽曲。永瀬は「とても良い曲で、歌っていてすごく楽しかったです!テンションが上がって、思わず口ずさんでしまう曲に仕上がったと思います」とすっかりお気に入りに。そして「この映画は、チーム総北の皆といくつもの苦難を乗り越えながら、ロードレースの疾走感も大事にして撮影をしたので、きっとその熱量が伝わると思います。ぜひ劇場で青春を体験・体感してほしいです」とアピールしている。映画館では、7月10日より順次展開予定。併せて、同日より前売り券(ムビチケ)が発売、同作のノベライズも角川文庫より7月16日に発売することが決定した(児童向けは、岩崎書店より発売)。■永瀬廉コメント――主題歌「Key of Heart」の感想とても良い曲で、歌っていてすごく楽しかったです!撮影のことも思い出しましたし、とにかく楽しかったので何回も歌ってしまいました。テンションが上がって、思わず口ずさんでしまう曲に仕上がったと思います。そして何より、『弱虫ペダル』に沿った歌詞にして頂けて感謝しています。曲の冒頭は、僕のパートなのですが、「坂道」という歌詞が出てくるので、もし歌番組で披露させて頂く機会がありましたら、自分を指差しながら歌おうと思います(笑)。――撮影を終えてそこまでたくさんの経験があるわけではないのですが、今までの現場でダントツで大変でした!(笑)しかし、その大変だったことも今は良い思い出です。チーム総北のみんなといくつもの苦難を乗り越えてきましたし、とにかくロードレースの疾走感を大事にしながら撮影をしたので、きっとその熱量が伝わると思います。ぜひ劇場で青春を体験・体感してほしいです!