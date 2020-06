デートに出かければ、手をつないだり身体的な接触をすることもあるだろう。そのことが原因で、相手から厄介なものをもらうことがあるようだ。海外ニュースサイト『Daily Mail』は6月15日、女性から ヘルペス をうつされたとして、イギリス・ロンドンに住む男性が、相手の女性に対し、損害賠償を求めて裁判所に提訴したと報じた。 >>ビーチで性行為をして逮捕されたカップル、パトカー内でも性行為をやめず警察も呆れ<< ​​​同記事によると、45歳の男性は2019年5月、出会い系サイトを通じて30代の女性と出会ったという。女性とは毎日メールで連絡を取りながら、仲を深めていったという。2か月後、女性からデートのお誘いがあり、2人は会ったそうだ。ロマンティックな雰囲気になり2人はキスしたという。キスの後、女性は「メイクが取れてきた。ヘルペスがあるの」と男性に話した。男性はヘルペスについてよく知らず、この時は気に留めなかった。キスから2日後、男性は咳とともにインフルエンザのような症状が出たという。1週間経っても治らず、口には潰瘍のようなものができて、日に日に大きくなり口の中に広がって行った。口の痛みで食事が取れず、男性は自宅でパニック発作を起こして病院に搬送されたそうだ。医師からは口唇ヘルペスと診断されたという。口唇ヘルペスは、単純ヘルペスウィルスが原因となって、唇やその周辺の皮膚に水ぶくれが生じる。一度感染すると、一生涯体内に生息し続け、免疫力が低下すると再発を繰り返すなど完治が難しい病気だ。命の危険はないものの、キスや頬すりなどの皮膚感染でうつるため、注意が必要だ。男性の症状は3週間経過して落ち着いたそうだが、女性に対し怒り心頭。女性との関係を終わりにしたという。男性は、女性がキス前に感染リスクを伝える義務を怠り、一生涯トラウマとなる精神的苦痛を与えたと主張。治療費や休業損害、79歳までの精神的ケアを行うセラピー費用など、約1700万円の損害賠償を求め、女性を訴えたそうだ。裁判は2020年後半に開かれる予定という。なお、被告の女性は男性の訴えを否認しており、全面的に争う構えだ。このニュースが広がると、ネット上では「女を訴えるなんて。男は一生独身でいると決めたんだな」「男らしくない!ヘルペス位で騒がないで」「なぜ79歳?セラピーなんて必要?」「女性はヘルペスをメイクで隠してた。男も気付けよ」「出会い系で出会う女なんて所詮そんなもの」「男が怒る気持ちも分かる」「よく知らない相手との濃厚接触は避けた方がいいね」「こういう女はコロナに感染してても言わないだろうな。たちが悪い」などさまざまな声が挙がった。海外には他にも、ヘルペスをうつされた相手を訴えた人がいる。海外ニュースサイト『The Oregon』は2012年6月、アメリカ・オレゴン州に住む女性が、性器ヘルペスをうつされたとして、相手男性に損害賠償を求めていた裁判で判決が出たと報じた。同記事によると、当時49歳の女性は、出会い系サイトで当時69歳の男性と出会い、4回目のデートで肉体関係に発展。性交渉が終わった後、男性はヘルペスに感染していることを女性に打ち明けたという。性交渉から11日後、女性は性器ヘルペスを発症。女性は、治療費や慰謝料などを求めて男性を提訴した。2012年6月に開かれた裁判員裁判では、女性の訴えを全面的に認める形で、男性に対し、約9600万円の賠償金を女性に払うよう命じる判決が出たという。男女の関係に限らず、ヘルペスなど他人にうつす可能性のある感染症にかかっていたら、事前に相手に話すなど、うつさないようにする努力は必要だ。相手に対する配慮が欠けており、何らかの罰則は避けられないだろう。記事内の引用についてPersonal trainer, 45, sues woman for £130,000 after catching a cold sore from kissing her on a date - leaving him 'traumatised' with a 'virus for life' (Daily Mailより)https://www.dailymail.co.uk/news/article-8421701/Personal-trainer-45-sues-woman-130-000-catching-cold-sore-kissing-date.html口唇ヘルペスhttps://medicalnote.jp/diseases/口唇ヘルペス(メディカルノートより)Herpes verdict in Portland: Woman wins $900,000 after getting disease from date (The Oregonより)https://www.oregonlive.com/portland/2012/06/herpes_verdict_in_portland_wom.html