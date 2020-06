数ある映画やドラマの中で、心底好きといえる作品に出合うことはきっと奇跡に近いこと。

そんな作品と巡り合った選者が、愛する作品の魅力をナビゲート。鑑賞するときに欠かせないおともも要チェックです。

今回の選者は、数多くの恋愛映画を手がけてきた日本の若き巨匠、今泉力哉監督。

キラキラ系の作品は苦手だと語る監督が偏愛するのは、お涙頂戴では終わらず、あの手この手で心をザワつかせる作品です。

人生、思い通りにならない主人公たちは、恋愛においてもひと筋縄ではいかないもの。

「たまたま出会った女性に強引に彼女を演じさせ、実家の両親に紹介したかと思えば、想っている女性の写真をロッカーに隠し持っていたりする。

この映画の主人公は、格好悪くて繊細で不器用な奴なんです。その情けなさを特殊な現像をした色味の洒落た映像で物悲しく描いていく。

ベッドシーンでの踏み込めなさを見せる俯瞰ショット、ボウリング場でのダンス、証明写真機の中での苛立ち。すべてがとても印象的です」(今泉さん)