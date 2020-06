映画『ドクター・ストレンジ』続編のキャストに関する情報など、今週(6月22日〜26日)起きたマーベルに関する出来事を振り返ります。(編集部・倉本拓弥)

『ドクター・ストレンジ』続編、モルド役キウェテル・イジョフォーが続役

『ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス(原題) / Doctor Strange In The Multiverse Of Madness』(2022年3月25日全米公開)に、前作でストレンジの兄弟子モルドを演じたキウェテル・イジョフォーが出演すると、本人がScreen Rant のインタビューで明かしました。モルドは前作以降、他のマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)作品に姿を見せていませんが、キウェテルによると、モルドが何をしていたのか「全て明らかになる」とのこと。また。撮影開始に関しては「今言えるのは、近いうちにスタートできることを祈ってるということだけさ」と話しています。

J・K・シモンズ、『スパイダーマン』ジェイムソン役としての次回作は撮影済み

『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』で新聞社デイリー・ビューグルの編集長J・ジョナ・ジェイムソンを再演したJ・K・シモンズが、同役で出演する次回作の撮影を終えていると、ラジオ番組SiriusXMで明かしました。シモンズは以前、『ファー・フロム・ホーム』に続く続編2本への出演契約を結んでいると語っていましたが、どの作品に登場するのかは明かされていません。『スパイダーマン』関連では、シリーズ第3弾のほかにも『モービウス』や『ヴェノム』続編などが待機しており、いずれかに登場する可能性は十分にありそうです。

クリエヴァ、ポール・ラッドから『アントマン3』の内容を聞き出そうとするも失敗

キャプテン・アメリカ役のクリス・エヴァンスが、Varietyの企画でアントマン役のポール・ラッドとリモートで対談。その中でクリスは、企画が進行していると見られる『アントマン』第3弾について、ポールから情報を聞き出そうと試みました。「次、第3弾でしょ? 撮影は近いうちに始まるの?」と畳み掛けるクリスですが、ポールは「言っちゃいけないことになってる。君もわかってるだろ?」と言葉を濁しました。情報収集に失敗したクリスは「給料のこと聞いた方がマシだったよね……。ところで君の局部の大きさは?」とまさかの下ネタを投下。ポールも、思わず苦笑いで反応しています。正式発表はされていないものの、第3弾にはペイトン・リード監督が続役するほか、脚本をジェフ・ラブネスが執筆していると、The Hollywood Reporter が報じています。