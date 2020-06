「歳の離れた弟が、幼稚園の初日を迎えた」という人物が、記念に写真を撮ったそうです。

新調したリュックを背負わせてみたら、文字通りリュックサックと同じサイズだったというキュートな写真をご覧ください。

He is cute though



もう完全に亀の甲羅状態!

大人にとっては普通サイズなのでしょうが、小さな子が背負うとこんなことになってしまうのですね。

リュックに背負われているような状態のこの子があまりにかわいいと、人気を呼んでいました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●そのリュックを残しておいて、同じ格好で15年後に写真を撮ってほしい。インターネットがそれを要求している。



↑15年後にリマインドして。



↑笑ったよ! そうさ、こういう写真を待っていた。君の弟はめちゃくちゃかわいい!



↑インターネットはこの子に、子供サイズのリュックを与えることも要求する。子供のときから肩を傷めなくてすむから。リュックは大きいほどかわいいけどね。



●毎年、学校初日に同じ格好で撮ることを推奨する。振り返るとキュートだよ。



●彼の笑顔がいい! ものを入れすぎないように、転んだら亀のようにあお向けに引っくり返って起き上がれない。



↑いったいどこに重い教科書を入れろって言うんだ。



●超キュートだけど、子供サイズのリュックもあるよ。もしかしたら彼が大きいのを欲しがったのかもしれないけれど。



↑彼がそれを選ぶのも無理はないな。イケてるからな。



↑そのうち良いサイズになるよ。12〜15年の間に。



↑そのリュックは子供サイズだよ! 子供並みのサイズがあるリュックなんだ。



↑幼稚園によっては普通サイズのリュックを必須にしているところもある(うちの3人の子供たちはそうだった)。課題などを入れられるようにね。



●彼はカメだ!!



↑どちらにしても道路を渡るときには助けがいる。



●最もかわいい子供。



●なんてこった! なんてイケてるんだ。10/10ハイタッチするよ。



●その笑顔ときたら……。



ランドセルも新1年生には大きいですが、さすがにここまでサイズにギャップがあると、かわいらしさに胸キュンする人が続出していました。