『ダ・ヴィンチ・コード』ドラマ版、2人の新キャストが決定！

ダン・ブラウンのベストセラー小説をトム・ハンクス(『フォレスト・ガンプ/一期一会』)主演で映画化し、世界的な大ヒットとなった『ダ・ヴィンチ・コード』シリーズ。その主人公ロバート・ラングドンの若かりし頃を描くドラマ版『Langdon(原題)』のパイロット版に、2人の新キャストが加わったことが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

映画シリーズの前日譚となる米NBCのドラマ版は、小説シリーズの3作目「ロスト・シンボル」が原作となる予定。原作では「ダ・ヴィンチ・コード」の数年後という設定だが、ドラマ版はラングドンの若き姿を中心に描かれる。ハーバード大学の宗教象徴学の権威であるラングドンが、恩師の誘拐事件をきっかけに、世界にはびこる陰謀と立ち向かうことになるというストーリーだ。

Valorie Curry and Eddie Izzard cast in NBC 'Langdon' pilot based on Dan Brown's 'Lost Symbol' | June 23, 2020