米国のコロナ感染者、250万人超える 大学集計
【AFP＝時事】米ジョンズ・ホプキンス大学（Johns Hopkins University）によると、米国で新型コロナウイルスへの感染が確認された人が250万人を超えた。
27日午後5時30分（日本時間28日午前6時30分）時点で米国の感染者は250万419人となった。
新型コロナウイルスによる米国の死者は12万5000人を超え、世界全体の死者49万5000人以上の約4分の1を米国が占めている。
【翻訳編集】AFPBB News
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