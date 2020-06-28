米テキサス州オースティンにあるレストランのバーにいる客ら。同州では新型コロナウイルス感染拡大の再燃のため2020年6月26日正午以降はバーの営業を停止し、レストランは客の数を定員の50％に制限して営業するよう命じられた（2020年6月26日撮影）。(c)Sergio FLORES / AFP

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【AFP＝時事】米ジョンズ・ホプキンス大学（Johns Hopkins University）によると、米国で新型コロナウイルスへの感染が確認された人が250万人を超えた。

　27日午後5時30分（日本時間28日午前6時30分）時点で米国の感染者は250万419人となった。

　新型コロナウイルスによる米国の死者は12万5000人を超え、世界全体の死者49万5000人以上の約4分の1を米国が占めている。

【翻訳編集】AFPBB News

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