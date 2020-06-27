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styling_Mari Nagasaka
hair ¡õ make-up_Tomoko Takano
model_tara
text_Ema Tanaka
¡Ê¥ê¥ó¥Í¥ë 2020Ç¯7·î¹æ¡Ëweb edit_FASHION BOX, Ayaki Ando[vivace]