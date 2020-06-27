Galaxy A7

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　「BCNランキング」2020年6月15日から21日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Galaxy A7 SM-A750C（SAMSUNG）

2位　P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）

3位　Galaxy A20(UQ mobile)（SAMSUNG）

4位　AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）

5位　ZenFone Max (M2) 32GB ZB633KL-32S4（ASUS）

6位　nova lite 3 POT-LX2J（Huawei Technologies）

7位　Redmi Note 9S 6GB＋128GB（Xiaomi）

8位　AQUOS sense3(UQ mobile)（シャープ）

9位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ）

10位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。