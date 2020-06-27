今売れてるSIMフリースマホTOP10、Galaxy A7が初の週間1位を獲得 2020/6/27
「BCNランキング」2020年6月15日から21日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A7 SM-A750C（SAMSUNG）
2位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
3位 Galaxy A20(UQ mobile)（SAMSUNG）
4位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
5位 ZenFone Max (M2) 32GB ZB633KL-32S4（ASUS）
6位 nova lite 3 POT-LX2J（Huawei Technologies）
7位 Redmi Note 9S 6GB＋128GB（Xiaomi）
8位 AQUOS sense3(UQ mobile)（シャープ）
9位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
10位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A7 SM-A750C（SAMSUNG）
2位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
3位 Galaxy A20(UQ mobile)（SAMSUNG）
4位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
5位 ZenFone Max (M2) 32GB ZB633KL-32S4（ASUS）
6位 nova lite 3 POT-LX2J（Huawei Technologies）
7位 Redmi Note 9S 6GB＋128GB（Xiaomi）
8位 AQUOS sense3(UQ mobile)（シャープ）
9位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
10位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。