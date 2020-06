Netflixで配信が予定されているアニメシリーズ『The Cuphead Show』のアニメーションスタイルがわかる映像が公開された。

NetflixはTwitterで、本作の「複雑でノスタルジックなデザイン」が見られる制作風景をシェアした。この映像ではカップヘッド(トゥルー・バレンティーノ)とマグマン(フランク・トダロ)のコンセプトアートと、「憎めないやんちゃ坊主」と評されるカップヘッドの物語を描くフライシャースタイル(1920年代からフライシャー兄弟が手掛けていたアニメスのタイル)のシーンが紹介されている。

Take an inside peek at the intricate, nostalgic design of The Cuphead Show! pic.twitter.com/EF0kpAi973