ソニーミュージックとTWICE・2PMらをプロデュースする韓国のJYP Entertainmentが共同でガールズグループを生み出すプロジェクト「Nizi Project」から誕生した9人組グローバル・ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」が、6月30日にプレデビューとなるデジタル・ミニアルバム『Make you happy』を配信リリースすることが発表された。“NiziU”は、“虹”のようにメンバーそれぞれの個性がさまざまな色を放つようなガールズグループを発掘・育成し、世に輩出する事を目的としたオーディション・プロジェクト「Nizi Project」から生まれた、マコ、リク、リマ、リオ、マヤ、ミイヒ、マユカ、アヤカ、ニナの9名からなるガールズグループ。昨年9月に1万人を超える応募者の中から選ばれた26名が4泊5日で東京合宿を実施。さらに選抜された13名が12月末から半年間韓国でトレーニング合宿を実施した後、最終審査が行われ、総合プロデューサー・J.Y. Park(パク・ジニョン)氏より9名のメンバーの名前が発表された。デジタル・ミニアルバム『Make you happy』に収録されているのは、メンバーがファイナルステージで披露した「Make you happy」「Boom Boom Boom」「虹の向こうへ」と、『Nizi Project』テーマソング「Baby I’m a star」(フルサイズ)の計4曲。6月30日より日韓同時配信され、7月1日より世界配信される。今回のプレデビューについて、メンバーのマコは「もっと夢を大きく広げて世界に羽ばたきたいなと心から改めて思いました。デビューの機会をくださって本当にありがとうございます。これからはNiziUとして他のメンバーと共にもっともっと頑張ります!」と意気込みを語っている。また今後も、メンバー9人のデビューまでの軌跡が詰まった「9つのNiziストーリー」を、メンバーの独占インタビューで振り返る『Nizi Project』特別編『NiziU 9 Nizi Stories』がHuluで独占配信されることが決定。詳細は追って発表される予定だ。