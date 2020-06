iPhone12シリーズには、5G非対応の低価格モデルが用意され、iPhone12シリーズの価格は549ドル(約60,000円)からになる、と最近リーク情報発信を始めた人物が主張しています。

iPhone12シリーズに関するリーク情報として、Omega LEAKS and RUMORS(@omegaleaks)氏がTwitterで以下の情報を発信しています。



サービス未提供地域も多い5Gのために価格が上がるのを嫌う消費者に対応するため、Appleは5G非対応のiPhoneを発売する4G限定モデルはベーシックモデルのiPhone12に限定して用意される4G限定iPhone12の存在により、iPhone12シリーズの最低価格は低くなる4G限定のiPhone12は、「iPhone SE Plus」かもしれない

同氏は、4G限定iPhone12の価格は549ドル(約60,000円)から、同じく4G限定iPhone12 Maxは649ドル(約70,000円)からになるだろう、と述べています。



また、5G対応モデルの価格は、リーク情報で知られるジョン・プロッサー氏の情報と同じでiPhone12が649ドル、iPhone12 Maxは749ドル(約80,000円)になる、と語っています。



ちなみに、549ドルはiPhone SE(第2世代)の256GBモデルと同価格なので、日本での販売価格にあてはめると、60,800円(税別)となります。



my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.

— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020