多くの人が妊娠検査薬を使って、妊娠していることを知るが、海外では妊娠検査薬が陰性だったにも関わらず、妊娠、出産した女性がいる。イギリス・ウェスト・サセックス州に住む32歳の女性が、妊娠していることに気づかず、自宅のトイレで出産したと、海外ニュースサイト『The Times Now』と『Daily Mail Online』が6月19日までに報じた。女性は出産前に妊娠検査薬で検査するも、陰性だった。 >>銀行のガラスに気づかずぶつかった女性、出血多量で死亡 ガラスの質にも疑問の声<< ​​​報道によると、2020年1月、女性はトイレに行きたくなり、朝早く目覚めたという。トイレに行くと、女性は自身の体の中で水が破裂するような感覚を得たそうだ。女性は恐怖を感じ、悲鳴を上げた。悲鳴を聞いた夫が女性の元に駆けつけ女性を見ると、女性の下半身から赤ちゃんが出てきていたという。夫は13歳の長男に救急隊に連絡するように言った。夫は救急隊員と電話でやり取りをし、指示を受けながら女性の出産を手伝ったという。女性は夫の助けを得ながらトイレで無事に出産し、その後、駆けつけた救急隊員によって病院に運ばれた。女性は早産ではなく37週で出産したと推測され、母子ともに健康である。女性は避妊のためピルを服用していたというが、ピルが効かずに妊娠した。出産まで目立ってお腹が出ることもなかったそうだ。女性は標準体型で、肥満でお腹の膨らみが分かりにくいというわけではなかった。女性には4人の子供がおり、これまで4回出産を経験しているが、女性によると「過去、妊娠した時は、妊娠中に胎動や痛みを感じることもあったが、今回は全くなかった」という。女性は妊娠しているとは思わなかったものの、お腹にわずかな膨らみが見られたため、自宅で3度、市販の妊娠検査薬を使い検査をしたが、いずれも陰性だった。検査をした時期は明かされていない。また、妊娠5か月前後の時、妊娠とは別の検診で婦人科を訪れたが、その時にした妊娠検査でも陰性だったそうだ。このニュースが世界に広がると、ネット上では「そんなことってあるのか。妊娠検査薬はほぼ100パーセントの結果が出ると思っていた」「いきなりの出産で女性は驚いただろう。サポートした夫もすごい」「すごく奇妙。病院に行ったのに妊娠していることが分からないなんてあり得るのか」「ピルを飲んでいたのに妊娠することはあるの? 自分も避妊のために飲んでいるから心配になる」などの声が挙がっていた。アメリカの総合病院『Mayo Clinic』は、市販の妊娠検査薬では偽陰性になることが稀にあるとHPで紹介している。同病院のHPによると、通常、市販の妊娠検査薬は生理予定日の1週間後から検査できるものがほとんどだが、1週間より早すぎたり生理が不順だったりすると、偽陰性になりやすい。また、不妊治療薬やその他の薬物を服用している場合、市販の妊娠検査薬の精度を妨げる可能性があるそうだ。今回、女性はピルを服用していたが、他の薬を服用していたかどうかは明かされていない。なお、妊娠検査薬などを製造販売する日本の製薬会社『株式会社アラクス』は、ピルの服用は検査結果に影響しないとしているものの、ピル服用中止後は生理周期が不規則なことが多いため、服用をやめてから3周期、または3か月ほど経ってから検査するように促している。そして、医療科学ニュースを配信している『ScienceDaily』は、アメリカ臨床化学協会が、アメリカ国内の病院を対象に、病院での妊娠検査での誤認の数を調査したところ、11件のうち9件の検査が、結果は陽性であるにも関わらず陰性と判断されていたと2014年に発表したことを紹介している。はっきりした原因は今のところ不明だが、女性は何らかの理由が重なって、出産当日まで自身が妊娠していることに気がつかなったのだろう。記事内の引用について「Woman, who didn't know she was pregnant, gives birth in toilet」(The Times Now)よりhttps://www.timesnownews.com/the-buzz/article/woman-who-didnt-know-she-was-pregnant-gives-birth-in-toilet/608657「Mother-of-four, 32, who didn't know she was pregnant gave birth to a 7lbs baby girl on the toilet despite taking the pill 'religiously' while her husband waited for a vasectomy」(Daily Mail Online)よりhttps://www.dailymail.co.uk/femail/article-8435133/Mother-four-32-didnt-know-pregnant-gave-birth-7lbs-baby-girl.html「Home pregnancy tests: Can you trust the results?」(Mayo Clinic)よりhttps://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/home-pregnancy-tests/art-20047940「よくある質問」(株式会社アラクス)よりhttps://www.arax.co.jp/checkone/faq.html「Most hospital pregnancy tests found to be unreliable after first few weeks of pregnancy」(ScienceDaily)よりhttps://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140408134328.htm