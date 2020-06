『YOU』ペン・バッジリー、共演者による未成年者セクハラ疑惑に対し嫌悪感をあらわに

ニューヨークのセレブ学生の生活を描いた大ヒットドラマ『ゴシップガール』でダン・ハンフリーを演じたペン・バッジリー。サイコ・スリラードラマ『YOU ー君がすべてー』では魅力的なストーカー役を不気味に演じるペンが、同作シーズン2での共演者のセクハラ疑惑に関して、コメントを発した。米E!Onlineなど複数のメディアが報じている。

Netflixで配信中の『YOU』で、セレブな有名コメディアンのヘンダーソンを演じた俳優でコメディアンのクリス・デリア(『ラッシュアワー』)。現在40歳のクリスは、16歳で未成年の少女に不適切なメッセージを送っていたことを公表されている。

その女性はTwitterで、「16歳の女の子が自分の2倍もの年齢のコメディアンから連絡が来ることを想像してみてください。彼には会わず、肉体的にも何もされなかった唯一の理由は、同じ年くらいの彼氏ができたからなのです」とコメント。

そのスクリーンショットには、クリスと思われるアカウントから、「写真送って」「やれる?」というやりとりが記載されている。

imagine being 16 and being groomed by a stand up comedian twice ur age and the only reason you never met up and never got physically m*lested was because u had just gotten a boyfriend ur own age pic.twitter.com/xq7XDrat8i