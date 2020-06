クリストファー・ノーラン監督最新作『TENET テネット』の公開を記念して、『ダークナイト』のIMAX&4D版が7月10日(金)から緊急公開される。

クリストファー・ノーラン監督作『ダークナイト』は、2008年公開当時米興行収入歴代2位を記録。世界で10億ドルを稼ぐ大ヒットを遂げただけでなく、米批評家サイトRotten Tomatoesでは驚異の94%フレッシュを達成。その快進撃は止まらず、第81回アカデミー賞において8部門(助演男優賞、撮影賞、美術賞、メイクアップ賞、視覚効果賞、音響編集賞、編集賞)にノミネートされ、2部門(助演男優賞、音響編集賞)を受賞したものの、作品賞にノミネートされなかったことが大きな議論になり、翌年のアカデミー賞から作品賞候補作が5本から10本に変更になるなど、コミック原作映画の歴史を塗り替えた伝説的作品。

言うまでもなく観客を魅了したのは、映画史上の頂点とも言える<悪のカリスマ>ジョーカーを演じたヒース・レジャーの存在だ。2019年の映画界を席巻したホアキン・フェニックス演じる『ジョーカー』は記憶に新しいが、ヒース・レジャー演じるジョーカーの行動は残虐にして、予測不可能。世界のつまらなさや平凡さを自らの犯罪でぶち壊し、ただ世界が燃えるのを見て楽しんでいるばかり……彼にとっては、この世界自体、巨大なジョークに過ぎない。シリーズ最凶・最悪の敵に、闇の騎士ダークナイトはどう立ち向かうのか?

約26分間のIMAXカメラ撮影パートは、全編で6シークエンス。冒頭からド迫力のスケールとバイオレンスで展開されるジョーカーの銀行襲撃シーンを含む4シークエンスがジョーカーの描写に割いている。公開当時、IMAXカメラは世界でたった4台のみ。その貴重な1台で撮影されたジョーカーとSWATの追跡シーンで、リアリティを追求するあまりIMAXカメラを破壊した逸話はファンの中でも有名だ。

今回は従来のIMAXデジタル上映に加え、レーザー対応劇場では高解像度映像で上映、さらにIMAXレーザー/GTテクノロジー対応劇場ではIMAXカメラ撮影パートが最大1.43:1の画角にまで拡張、究極の映像体験を実現させている。そして劇場でしか体験できない4D上映は今回が初。全世界を魅了した圧倒的な世界観を初めて体感できる。

『ダークナイト』IMAX®版の本編前には、70ミリのIMAXカメラも用いられ、世界7か国で撮影されたノーラン監督最新作『TENET テネット』約6分間のプロローグが上映される。いまだ謎のベールに包まれたままの本作が描くのは、未来で起きた第三次世界大戦を防ぐために、突然ミッションを与えられた一人の名もなき男の物語。人類を救うためには、「時間から脱出」すること。

そのすべての手がかりとなるのは“TENET”。観るものの概念と価値観を180度覆す、ノーランが仕掛ける未知なる映像体験とは?主演に、『ブラック・クランズマン』で映画単独初主演を果たしたジョン・デイビィッド・ワシントンを迎え、共演に、新バットマンに決定したロバート・パティンソン(『トワイライト』シリーズ)、エリザベス・デビッキ(『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス』)、『ダンケルク』に続いての出演となるマイケル・ケイン、ケネス・ブラナーら実力派が名を連ねる。

『ダークナイト』7月10日(金)全国のIMAX/4Dにて緊急公開決定・『TENET テネット』9月18日(金)全国ロードショー

(C)2008 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. (C)2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.

