弁護士、医者、デザイナー...憧れの職業の世界を堪能できる海外ドラマ5選

その道のプロたちが活躍する職業ものドラマは、いつだって人気のジャンル。他を寄せつけないほど豊富な専門知識や経験、胸に迫る勇敢な行動、信頼する仲間たちとのチームワークなど、見どころを挙げればきりがないほど。ドラマを通じてプロのフィールドに踏み込み、憧れの現場を疑似体験してみよう!

金髪美女が生まれ変わって敏腕弁護士に!『私はラブ・リーガル』

弁護士入門としてぴったりなのは、弁護士初心者が主人公の『私はラブ・リーガル』。モデルとしての成功を夢見ていた、明るいけれどちょっとおバカな金髪美女デビーはある日、交通事故で死んでしまう。どうしても死にたくない彼女は、天国の門の前から強引に地上へ戻るが、魂が入った身体は元の自分ではなく同時期に死んだ敏腕弁護士ジェーンのものだった。しかも、ジェーンの同僚はデビーの婚約者だったグレイソン! 元の自分とまったく異なる外見や慣れない職業に戸惑いつつも、ジェーンの知性や友人に助けられながらデビーは一流の弁護士として様々な案件に対処していく。

名作映画『天国から来たチャンピオン』を彷彿とさせる設定で始まるが、基本的には明るく知的なジェーン(中身はデビー)が様々な依頼人の相談を受けながら、グレイソンとよりを戻すのかを描いたラブコメディ。音楽が効果的に使われているほか、脇のキャラクターも秀逸で、同じ弁護士ドラマの『アリーmyラブ』やミュージカルドラマ『Glee/グリー』好きは必見! 全6シーズンがHuluで配信中。

医者の再出発を爽やかに綴る『ロイヤル・ぺインズ 救命医ハンク』

ニューヨークにある大病院のERで勤務するハンクは仕事も恋も順調だったが、患者を平等に扱ったことから病院をクビになり、婚約者からも捨てられてしまう。失意の彼は弟のエヴァンに誘われ、高級リゾート地のハンプトンズのパーティに出席。その席で出た急病人を助けたハンクは、ひょんなことから同地でコンシェルジュドクターとして再出発することになり...。

明るく活発でやや惚れっぽいハンクが、トラブルメーカーながら憎めない弟や優秀な助手ディヴィヤとともに様々なクライアントのお抱え医師として活躍。仕事中はもちろん、ランニング中に道端で患者と出くわしたりした時もER仕込みの対応力で素早く処置しており、まるでサバイバル番組を見ているよう。温暖な気候のハンプトンズを舞台に、医療ドラマながらも決して暗くなることなく、8シーズンかけて登場人物の成長をゆっくりと描いている。全8シーズンがAmazon Prime Videoで配信中。

猟奇的事件で刑事の推理と苦悩を知る『TRUE DETECTIVE』

難事件を解決する刑事は、やはりカッコイイもの。そんな彼らのミッションを疑似体験できるのが、シーズンごとに新たなキャストと事件が味わえるアンソロジーシリーズ『TRUE DETECTIVE』。シーズン1では、刑事のコールとハートが17年越しの捜査を追う。発端は1995年、ルイジアナ州の片田舎で若い女性の猟奇的な死体が発見された事件。事件を担当したコールとハートは解決した後ですっかり疎遠になっていたが、なぜか手口の極めて似通った事件が17年後に起きたことで、二人は警察署に呼び出され、過去の事件との関連性を検証していくことになる。

シーズン2では舞台をロスに移し、高速警備隊の白バイ警官が見つけた目玉のない死体の事件を、ヴェルコロ刑事とベゼリデス刑事が捜査することに。次第に、マフィアと警察が関わる巨大な陰謀が姿を現す。眠らない街の暗部を暴くスリリングな筋書きと、日中に繰り広げられる銃撃シーンなど、前シリーズとは打って変わって派手な演出に注目。また、奇妙な藁人形の事件を発端に刑事の壮絶な過去が明かされる、シーズン1を髣髴とさせる雰囲気のシーズン3も好評だ。毎シーズン、映画界で活躍する人気俳優たちが主要キャストを務めている点も見逃せない。シーズン1〜3がAmazon Prime Videoで配信中。

デザイナーの卵が一世一代の賭けに出る!『アメリカで成功する方法』

憧れの職業といえば、クリエイティビティあふれる職業の代表格であるデザイナーも忘れてはならない。青春コメディ『アメリカで成功する方法』は、ファッションデザインで世界を変えようとする若者たちの物語。服飾学校で学んだベンだが、高級百貨店の売り子として働く中で夢も何もかも忘れて疲弊してしまう。そんな彼の心に再び火を灯したのが、悪友のキャム。オリジナルの1本のジーンズを引っ提げてファッション業界に殴り込みをかけるという壮大なプランを持つキャムとともに、ベンはアメリカンドリームの実現に向けて走り出す。

本作はニューヨークを舞台にした、米HBOの一話30分ドラマと、『SEX AND THE CITY』と同じフォーマット。見やすい長さ&適度な軽さで、たとえファッション自体にそれほど興味がなくても、洗練されたニューヨークの街にほとばしるサクセスストーリーは気軽に楽しめるはず。製作総指揮の一人を、人気俳優のマーク・ウォールバーグが務める。全2シーズンがAmazon Prime Videoで配信中。

消防士たちの恋と友情が熱い...『ステーション19』

勇敢でセクシーと欧米で人気の消防士のドラマというと『シカゴ・ファイア』が有名だが、今回は大ヒットドラマ『グレイズ・アナトミー』のスピンオフ『ステーション19』をご紹介したい。本作の舞台は、シアトルの消防署、ステーション 19。女性消防士アンディを中心とした勇敢な消防士たちは日々任務にあたりつつも、仕事や恋愛で様々な悩みを抱えており、過酷な現場を経験する中で成長し互いに絆を深めていく姿を描く。

『シカゴ・ファイア』をはじめとした『シカゴ』シリーズのようにクロスオーバーも行っているので、消防士ドラマとしてはもちろん、医療現場との関わり合いも見ることができる。外科医だったベン・ウォーレン(ミランダの夫)が新米消防士として第二のキャリアをスタートさせているほか、メレディスやミランダもゲスト出演するなど、『グレイズ・アナトミー』でおなじみの顔ぶれも姿を見せている。シーズン1がひかりTVのビデオオンデマンドサービスで配信中。

憧れの専門職の世界をドラマで堪能し、プロたちの鮮やかな活躍に見とれてみては?(海外ドラマNAVI)

