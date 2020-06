シェマー・ムーアらが日本への愛を語る！『S.W.A.T.』インタビュー動画公開

スーパー!ドラマにて明日6月26日(金)より独占日本初放送となる大人気アクションドラマ『S.W.A.T.』シーズン3。それを記念し、キャストのシェマー・ムーア&ジェイ・ハリントンのインタビュー映像が公開された。



ホンドー役のシェマーとディーコン役のジェイは数回同作のプロモーションなどで来日しており、それを通して日本に対して感じたことなどを語ってくれている。

日本に来たのが2回目というジェイは、日本の好きなところに「礼儀正しくて親切な人たちと会えたこと」を挙げている。初来日した際の知り合いとの再会とも果たすことができ、喜びもひとしおだったようだ。『クリミナル・マインド』時代に彼の"ベイビー・ガール"と一緒に来たのが最初で、今では来日3回目を数えるシェマーは、「来る度に素晴らしさが増しているよ! 今まで見てきた中で一番綺麗な街だ」と絶賛。さらに「変かもしれないけど...トイレがすごい」と、様々な機能が搭載された日本のトイレに興味津々なようで、「半日そこにいれそうだ」と笑顔でコメント。

シェマーは日本食も堪能してきたようで、「神戸牛が美味しかった。寿司も素晴らしい」とお気に入りの様子。「こんな美しい国に来られただけじゃなく、俺たちの作るS.W.A.T.を受け入れてくれた。誇りに思うし、東京に感謝しているよ」と語っている。

今回公開されたインタビュー映像では、東京でロケをした第13話についても言及。S.W.A.T.チームが日本へ来ることになった経緯などを説明し、雨の中を駆けめぐる撮影だったようだが、「東京でディーコンとホンドーに命を吹き込めたことは素晴らしいと思う」と振り返る2人の仲の良さにも注目だ。

『S.W.A.T.』シーズン3はスーパー!ドラマTVにて6月26日(金)22:00よりスタート。本日25日(木)17:00までの期間限定で、第1話「空からの脅威」がスーパー!ドラマTVのhttps://www.superdramatv.com/lineup/SN0000001541.html)内で先行無料公開中だ。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『S.W.A.T.』シーズン3

© 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.