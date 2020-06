THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉野北人が初主演し、俳優の神尾楓珠、女優の富田望生らが共演する映画『私がモテてどうすんだ』より、映画館でしか観ることができない<劇場限定スペシャル映像>が、本編終了後に特別上映されることが発表された。本作は、累計発行部数300万部突破でアニメ化もされた、ぢゅん子による同名の人気コミックを実写映画化したラブコメディー。BL大好き妄想ヲタク女子が、ある出来事をきっかけに4人のスーパーイケメンDK(男子高生)にモテまくるさまを、笑いあり、歌あり、踊りありでコミカルに描く。出演は、スーパーイケメン4人組に吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、神尾楓珠、伊藤あさひ、奥野壮(男劇団 青山表参道X)。ヒロインを二人一役でE‐girlsの山口乃々華と富田望生が演じる。アニメやBL好きな肥満腐女子の芹沼花依(富田)は、大好きなアニメキャラが死んだショックで1週間寝込んだのがきっかけで激ヤセし、超絶美人(山口)になっていた。すると、校内のスーパーイケメン男子4人から熱烈なアプローチを受けるようになる。アニメやBL好きな肥満腐女子の芹沼花依(富田)は、大好きなアニメキャラが死んだショックで1週間寝込んだのがきっかけで激ヤセし、超絶美人(山口乃々華)になっていた。すると、校内のスーパーイケメン男子4人から熱烈なアプローチを受けるようになる。8分間の特別映像は、全国300館以上で本作が公開されることを記念して本編終了後に上映されるもの。映画本編で使われなかった未公開カットやNGカット、撮影時のハプニングまで、普段観られないキャストの素顔や、撮影の裏側が盛りだくさんの内容となっている。さらに、BL(ボーイズラブ)シーンの舞台裏まで披露される。この特別映像はDVDやブルーレイの特典映像には入らず、完全に映画館でしか観ることができないスペシャルな特典となる。映画『私がモテてどうすんだ』は7月10日より全国公開。