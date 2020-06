「KING OF PRISM」シリーズの歴代プリズムショーをランキングで振り返った「KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン」のブルーレイ&DVDの特典映像として、「一条シン&如月ルヰ スペシャルバースデーパーティー(出演:寺島惇太&蒼井翔太)」が収録される。

「一条シン&如月ルヰ スペシャルバースデーパーティー」は、両キャラクターの誕生日である2月29日に開催予定だった舞台挨拶とライブビューイングが中止になったことをうけて企画された“2人だけのバースデーパーティ”。4年に1度だけの“幻のバースデーパーティ”として、キャストの寺島と蒼井が2月2日に行われたライブの裏話や誕生日の過ごし方などを語り合う。さらに、舞台挨拶の来場者に配布予定だったメッセージカードが初回封入特典として付属する。

「KING OF PRISM ALL STARS プリズムショー☆ベストテン」ブルーレイ&DVDは、7月10日発売。ディスク1と2の2枚組「プリズムの誓いBOX」のブルーレイが1万800円、DVDが9800円、ディスク1のみの通常版ブルーレイが6800円、DVDが5800円(すべて税抜き)。「一条シン&如月ルヰ スペシャルバースデーパーティー」などの映像特典は、「プリズムの誓いBOX」のみに収録される。

また、本商品の発売を記念して、ファンのメッセージとともにプリズムスタァの軌跡を振り返る「メッセージPV」も公開されている。