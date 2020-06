米有料チャンネルStarzが、同局の人気ドラマ「アウトランダー」に出演しているサム・ヒューアンとグレアム・マクタビッシュが出演する旅番組「Men in Kilts: A Roadtrip with Sam and Graham(原題)」を準備していることを明らかにした。

「アウトランダー」は、過去にタイムスリップした看護士クレア(カトリーヌ・バルフ)の冒険や恋愛を描く歴史ファンタジーロマンスで、全編スコットランドで制作。ヒューアンはスコットランドの戦士であるジェイミー、マクダビッシュはマッケンジー一族の戦闘隊長を演じている。

「Men in Kilts: A Roadtrip with Sam and Graham(原題)」は、スコットランド出身で「アウトランダー」に出演しているヒューアンとマクタビッシュが、スコットランドの歴史と文化をたどる旅番組。「アウトランダー」と同様、ソニー・ピクチャーズ・テレビジョンが制作する。

同社の担当者は、「サムとグラハムの友情と彼らのスコットランドの豊かな文化への純粋な好奇心が、視聴者のみなさんを忘れられない旅に導いてくれます」と、番組の魅力をアピールしている。制作総指揮には、ヒューアンとマクダビッシュが名を連ねている。