『LUCIFER／ルシファー』これが本当に最後！正式にシーズン6更新！

地獄の支配者であることに飽きてロサンゼルスに舞い降りた悪魔ルシファーが、女刑事とタッグを組んで事件を解決していく人気ドラマ『LUCIFER/ルシファー』。シーズン5の配信日が発表されたばかりだが、噂になっていたシーズン6がついに正式に更新となった。米TV Lineなどが報じている。

6月23日(火)、公式Twitterで「悪魔にこうさせられた。『LUCIFER/ルシファー』はファイナルとなるシーズン6へ更新します。最後の最後です」のコメントとともに、悪魔の数字である「666」の両端が燃えてなくなり、中央の6の数字の上に「シーズン」と出てくる画像で待ちに待った更新を発表した。

