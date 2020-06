【今週末の新作映画】HBO作品のキャストが魅了

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優が出演する新作映画をピックアップ! 6月26日(金)からはこちらをご紹介。

■6月26日(金)『ワイルド・ローズ』

エミー賞で10部門を受賞した実録ドラマ『チェルノブイリ』で消防士ワシリーの妻リュドミラを好演し、『ドクター・ドリトル』にも出演するジェシー・バックリー歌声で世界を魅了した音楽ドラマ。

カリスマ的な歌声を持つシングルマザーのローズは、故郷スコットランドからアメリカに渡り、歌手としての成功を夢見ていた。だが、夢を追い求めるあまり、時に愛する母親や幼い二人の子どもたちを傷つけてしまう。そんな中、ローズにチャンスが訪れ、家族とスターへの道との間で選択を迫られる―。

その他の出演者:ジュリー・ウォルターズ(『ハリー・ポッター』シリーズ)、ソフィー・オコネドー(『プーと大人になった僕』)、ジェイミー・シーヴェス(『フロンティア』)、クレイグ・パーキンソン(『ライン・オブ・デューティ』)、ジェームズ・ハークネス(『ザ・イングリッシュ・ゲーム』)

■6月26日(金)『ソニック・ザ・ムービー』

日本発の大人気キャラクター、音速で走る青いハリネズミ"ソニック"がハリウッドで実写映画化。

平和に暮らしていたソニックはある日、自分が持つ"スーパーパワー"を奪おうとする敵に狙われ、故郷を追われてしまう。それから10年、ソニックは地球で誰にも見つからないよう、寂しくひとりぼっちで暮らしていた。しかし悪の天才科学者ドクター・ロボトニックが現れる。大ピンチの彼は、偶然出会った保安官トム(ジェームズ・マースデン『 ウエストワールド』)に助けるを求めるが...。

その他の出演者:ティカ・サンプター(『ゴシップガール』)、ジム・キャリー(『マスク』『Kidding(原題)』)、ナターシャ・ロスウェル(『インセキュア』)、アダム・パリー(『アイアンマン3』)、ベン・シュワルツ(『スペース・フォース』)

■6月26日(金)『サモン・ザ・ダークネス』

大ヒットドラマ『ホワイトカラー』でケイトを演じたアレクサンドラ・ダダリオ主演のスリラー。「未体験ゾーンの映画たち2020 延長戦」上映作品。

ヘヴィメタルナイトメア!! 地獄のパーティーへようこそ。アレクシス、バル、ビバリーの仲良し3人がライブに向けロードトリップをしていたところ、ラジオでは悪魔崇拝者たちが起こした連続大量殺人のニュースが流れる。コンサート会場に到着した彼女たちは、3人の男たちに出会いコンサートを共にし、その後別荘に誘いパーティーを始めるが、男たちはお酒で意識を失ってしまう。彼らが目を覚ますと縄で縛られ恐ろしいカルトの落書きに囲まれていた。

その他の出演者:キーアン・ジョンソン(『アリータ:バトル・エンジェル』)、マディー・ハッソン(『GRIMM/グリム』)、ローガン・ミラー(『ウォーキング・デッド』)、エイミー・フォーサイス(『Channel ZERO:ノーエンド・ハウス』)、ジョニー・ノックスヴィル(『ポーラー 狙われた暗殺者』)

