『アウトランダー』新番組でジェイミーが新たな旅に出る！

大人気のファンタジー・ロマンスドラマ『アウトランダー』のジェイミー・フレイザーは、故郷スコットランドから、イングラントやフランスへ旅に出るが、この度、新番組で別の冒険に乗り出すことが分かった。米Varietyが報じた。

ジェイミー役のサム・ヒューアンとドゥーガル&バック・マッケンジー親子役のグレアム・マクタヴィッシュが、作品の舞台であり彼らの出身地でもあるスコットランドで旅番組をスタートさせる。

『アウトランダー』と同じ米Starzで放送されるこの番組のタイトルは『Men in Kilts: A Roadtrip with Sam and Graham(原題)』。スコットランドの歴史と文化にフォーカスし、サムとグレアムは故郷の複雑な遺産を発見したり、地元の様々な職人や専門家に会いに行くという。『アウトランダー』でも知られるカロデンの戦いの戦地にも訪れるようだ。

「スコットランドを巡る中で明かされていく物語に対するサムとグレアムの好奇心と情熱が、この番組を視聴者にとって楽しい発見の旅にしています。視聴者は、二人を通じて、スコットランドが誇るタータンのように織り合わされたハイランドの生活と歴史の背景に触れることができるでしょう」と、Starzのオリジナル番組部門代表のクリスティーナ・デイヴィスは述べている。

各回30分の全8回の同番組で、サムたちは自転車やバイク、車、船などに乗りながら各地を巡り、時には剣で一戦交えたり、時にはキルト姿で闘ったりするようだ。同番組のtwitterアカウントには番組撮影中のオフショット、動画がたくさん掲載されているので、ファンはそちらもお見逃しなく。

サムは「僕らの旅に参加してもらうのが待ちきれないよ!!!」とツイート。

グレアムは「私と"甥"のロードトリップをみんなに体験してもらうことにワクワクしているよ」と述べている。

サムとグレアムは出演だけでなく製作総指揮も務めているそう。ジェイミー役でブレイクし、最近は映画出演も相次ぐサムと、ジェイミーの叔父で戦闘隊長のドゥーガルに扮したグレアムの素顔を見ることができるのも、魅力の一つになること間違いなし!

『Men in Kilts: A Roadtrip with Sam and Graham』の米Starzでの放送日は未定。『ウォーキング・デッド』のダリル役で知られるノーマン・リーダスが各地を巡る『ライド with ノーマン・リーダス』のように、こちらも日本上陸を果たしてほしいものだ。(海外ドラマNAVI)

