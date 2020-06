バリーたちに迫る最大の危機...『THE FLASH／フラッシュ』シーズン6が日本最速配信！

地上最速のスーパーヒーローの活躍を描く人気スーパーヒーロードラマ『THE FLASH/フラッシュ』。今年5月まで本国アメリカで放送されていた最新のシーズン6が、日本最速配信(※定額制動画配信サービスにて)される日が決定した。

CSI科学捜査官だったバリー・アレンがある日突然、超スピードで動く能力を得たことで、世界一速いヒーロー、フラッシュとして活躍する姿を描く本作。シーズン6では、そのバリーが大きな喪失感に襲われる中、チーム・フラッシュはセントラルシティのすべてを破壊しかねない危機に直面することに。

第9話には、DCの人気ヒーローたちが作品の垣根を越えて集結するメガクロスオーバー「クライシス・オン・インフィニット・アース」のエピソードが登場する。『THE FLASH』ショーランナーのエリック・ウォレスは、「『クライシス〜』はシーズン6全話を通して、どのストーリーとも切り離されていない」と話しており、最新シーズン全体を通して描かれるクライシスの影響にも注目だ。

シーズン6は、予定ではこれまでと同じように全22話となるはずだったが、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で撮影・製作が中断したことから全19話で終了。しかしシーズンフィナーレまで気になる内容になっており、すでに製作が決まっているシーズン7の展開が気になるところだ。



■『THE FLASH/フラッシュ』シーズン6 配信情報

7月30日(木)よりHuluにて字幕版・吹替版ともに最速配信

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『THE FLASH/フラッシュ』シーズン6

THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.