米NBC『30 ROCK／サーティー・ロック』が一回限りの特番でリバイバル！

2006年から7シーズンにわたり放送され、エミー賞やゴールデン・グローブ賞など数多くの賞に輝いた米NBCの人気コメディ番組『30 ROCK/サーティー・ロック』が、一回限りの特別番組でリバイバルすることが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

『30 ROCK』は、ニューヨークを拠点にするテレビ局が製作する架空の番組『ザ・ガーリー・ショー』を舞台に、放送作家のリズ・レモンを主人公にてんやわんやの製作舞台裏が描かれるコメディシリーズだ。

そのCMを含まない1時間枠となる特別番組には、主要キャストのティナ・フェイ(リズ・レモン役)、アレック・ボールドウィン(ジャック・ドナギー役)、トレイシー・モーガン(トレイシー・ジョーダン役)、ジェーン・クラコウスキー(ジェナ・マロニー役)、ジャック・マクブレイヤー(ケネス・パーセル役)がカムバックする。

We hear you, and we'll do it, but only for the attention. pic.twitter.com/A8QmFylCMo