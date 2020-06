オランダを拠点にしているモデル、ライアン・マイヤーは66万人以上のフォロワーを誇る、インフルエンサー。そのファッションやライフスタイルに憧れの声も多いものの、人気の秘密はその美貌だけではない! 彼女がSNSを通して伝えたいメッセージとは…?

普段からモデルとして活動している彼女は、ファッションのアウトフィットや水着でのバケーション、旅先や恋人との写真…など誰もが「いいね!」したくなる内容がメイン。

憧れの完璧なライフスタイルを送っているライアンだけれど、彼女が数多くのフォロワーを誇り、支持されているのは「Instagramの現実」を公開しているから。

Before lunch vs after lunch 😝 hahah how am I even the same person on both pics, angles people I’m telling you, angles 😂👍🏼 wearing @loavies swimwear ❤️