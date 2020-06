『キャッスル』スタナ・カティック主演『アブセンシア』、シーズン3の配信日＆予告編が到着！

人気犯罪捜査ドラマ『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』で、ニューヨーク市警殺人課の刑事ケイト・ベケット役を演じたスタナ・カティックが主演する犯罪サスペンスドラマ『アブセンシア 〜FBIの疑心〜』。そのシーズン3の配信日が決定し、予告編が到着した。米Deadlineが報じている。

『アブセンシア』の主人公は連続殺人事件の捜査中に突如行方不明となり、犯人に殺されたと思われていたものの、6年後に瀕死の状態で発見されたFBI捜査官のエミリー・バーン。シーズン1では、エミリーが姿を消している間に夫ニックは再婚し、幼かった息子フリンは自分のことを忘れていた。さらにエミリーは、ある殺人事件の容疑者になっていることを知り、自分の身に何が起きたのかを解明しようと奔走する...というストーリー。

シーズン2では、エミリーが自分が監禁された事件の共犯者の存在を疑い調査を続ける一方で、ボストンでは新たに毒ガスを用いたテロ事件が発生。新たな事件を追いながら、息子フリンと元夫ニックと普通の生活を取り戻そうと奮闘する。

WOWOWプライムにてシーズン1と2が放送となった。シーズン3がどのような形で放送・配信されるのかは未定だ。

シーズン3はシーズン2最終話の3カ月後が舞台となり、FBIを停職になったエミリーの離職期間が終わりに近づき、エミリーは息子にとって最高の母親になるために懸命に努力していた。そんななか、元夫ニックが捜査していた事件のせいで一家に脅威が及び、エミリーは再び人を信頼して愛することを学ばざるを得ず、本当に自分がいるべき場所を悟る展開に。

その予告編では、エミリーが捕われの身となった元夫ニックを救出するべく危険な賭けに出る道を選び、彼を救うことができる唯一の人物で、国際的な犯罪組織のフィクサー、コリン・ドーキンス(ジェフ・ベル)に助けを求める映像を見ることができる。

ABSENTIA SEASON 3 PREMIERES JULY 17



エミリー役で続投するスタナに加え、ニック役のパトリック・ヒューシンガー(『救命医ハンク セレブ診療ファイル』)、カル役のマシュー・レ・ネヴェズ(『ザ・ウィドウ 〜真実を求めて〜』)、ガナーセン捜査官役のナターシャ・リトル(『ナイト・マネジャー』)、ウォーレン役のポール・フリーマン(『東京裁判』)、フリン役のパトリック・マコーリー(『死霊館 エンフィールド事件』)らがカムバックする。(海外ドラマNAVI)

Photo:『アブセンシア 〜FBIの疑心〜』 (c) 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved