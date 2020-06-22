BTS¡¢º£Ìë¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù½é½Ð±é¡¡ºÇ¿·¶Ê¡ÖStay Gold¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆüËÜ½éÈäÏª
¡¡´Ú¹ñÈ¯¤Î7¿ÍÁÈ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤¬¡¢ËÜÆü6·î22Æü19»þÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖStay Gold¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆüËÜ½éÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦Åª¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡ØCDTV¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª ¡ÖBTS¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼«¿È¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡£19»þ¤«¤é4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÁ÷¤ëº£Ìë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëBTS¤¬¡¢6·î19Æü18»þ¤ËÁ´À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖStay Gold¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆüËÜ¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¡£BTS¤¬¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÍÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦107¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÌó75Ëü6600¿Í¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿BTS¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÈà¤é¤ÎÂÔË¾¤Î¿·¶ÊÈäÏª¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏBTS¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢King Gnu¡¢WANIMA¡¢SEKAI NO OWARI¡¢LiSA¡¢Hey¡ª Say¡ª JUMP¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST¡¢King ¡õ Prince¡¢SixTONES¡¢JUJU¡¢AI¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢µÜÌî¿¿¼é¡¢Áó°ææÆÂÀ¡¢SUPER BEAVER¡¢wacci¡¢BiSH¡¢milet¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ÏTBS·Ï¤Ë¤ÆËÜÆü6·î22Æü19»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦Åª¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡ØCDTV¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª ¡ÖBTS¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼«¿È¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡£19»þ¤«¤é4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÁ÷¤ëº£Ìë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëBTS¤¬¡¢6·î19Æü18»þ¤ËÁ´À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖStay Gold¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆüËÜ¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¡£BTS¤¬¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÍÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦107¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÌó75Ëü6600¿Í¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿BTS¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÈà¤é¤ÎÂÔË¾¤Î¿·¶ÊÈäÏª¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏBTS¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢King Gnu¡¢WANIMA¡¢SEKAI NO OWARI¡¢LiSA¡¢Hey¡ª Say¡ª JUMP¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST¡¢King ¡õ Prince¡¢SixTONES¡¢JUJU¡¢AI¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢µÜÌî¿¿¼é¡¢Áó°ææÆÂÀ¡¢SUPER BEAVER¡¢wacci¡¢BiSH¡¢milet¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ÏTBS·Ï¤Ë¤ÆËÜÆü6·î22Æü19»þÊüÁ÷¡£