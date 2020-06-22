¡ØÈþ¿©ÃµÄå ÌÀÃÒ¸ÞÏº¡Ù¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢ÎÞ¤ÎÇ®±é¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¿©ÃµÄå ÌÀÃÒ¸ÞÏº¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¡£çõ¤ò±é¤¸¤ë¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¸«¤»¤¿ÎÞ¤ÎÇ®±é¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Î±éµ»¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡ª ¡ØÈþ¿©ÃµÄå ÌÀÃÒ¸ÞÏº¡ÙÂè8ÏÃ¤Îçõ
¡¡ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥³¡ÊÉðÅÄÎèÆà¡Ë¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¦ÅÄÈª¡Ê¿¹±ÊÍª´õ¡Ë¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÅÙ¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤¿¸å¡¢7Æü¸å¤Ë»à¤Ë»ê¤ëÆÇÀ¤Î¶¯¤¤¥¥Î¥³¤Ç¤¢¤ë¥É¥¯¥Ä¥ë¥¿¥±¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÃÒ¤Ï¡¢ÅÄÈª¤ÎÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥¢¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ê¥¢¤ÏÌÀÃÒ¤Ë¡Ö¼¡¤Ë»¦¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¤ªÊÛÅö²°¤Î¤ª¾î¤Á¤ã¤ó¡×¤Èçõ¤Î»¦³²¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¡£
¡¡ÌÀÃÒ¤Ïçõ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖËÍ¤Î»öÌ³½ê¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤µ¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤µ¤Ê¤¤¤«¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÌÀÃÒ¤µ¤ó¤ËÎø¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÈª¤¬»à¤ò·Þ¤¨¤ë±¿Ì¿¤Î7ÆüÌÜ¡£ÌÀÃÒ¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Ë²ñ¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¥³¥³¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¡£°ìÊý¡¢çõ¤Ï¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¡¢»ØÄê¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥¢¤Î»Ñ¤¬¡£¥³¥³¤¬¼«Ê¬¤ò¤ª¤Ó¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÌÀÃÒ¤Ï¡¢ÂçµÞ¤®¤Ççõ¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡´Ö°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤Ççõ¤òµß¤Ã¤¿ÌÀÃÒ¡£¥Þ¥ê¥¢¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÌÀÃÒ¤Ëçõ¤Ï¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡¡ÌÀÃÒ¤µ¤ó¡¢»ä¤ÏÌÀÃÒ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡Ä¥Þ¥ê¥¢¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÌÀÃÒ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â´Ø·¸¤«¤Ê¤¤¡Ä»ä¤Ï¤¿¤À¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌÀÃÒ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¾®ÎÓçõ¡×¤È¤¤¤Ä¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡È°ì¹æ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èçõ¡É¤È¸Æ¤Ö¡£¡Öçõ¡ÄÌÀÃÒ¤µ¤ó¡Ä¡×¤ÈºÇ°¤Î¾õ¶·¤ò»¡¤¹¤ëçõ¡£¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌÀÃÒ¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¢¤È¶¦¤ËÆàÍî¤ÎÄì¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¡¢çõ¤Ï¡ÖÌÀÃÒ¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÀäË¾¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¡£
¡¡Âè8ÏÃ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¾®¼Ç¤¬¸«¤»¤¿ÎÞ¤ÎÇ®±é¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î±éµ»¤Û¤ó¤È¾å¼ê¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ÄÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¤ÎÉ½¾ð¤Î±éµ»À¨¤¤¤Ê¡×¡Ö¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó±éµ»¤¹¤´¤¹¤®¤ÆÎÞåºÎï¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼¡²ó28ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÈþ¿©ÃµÄå ÌÀÃÒ¸ÞÏº¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Ï30Ê¬³ÈÂçÈÇ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Î±éµ»¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡ª ¡ØÈþ¿©ÃµÄå ÌÀÃÒ¸ÞÏº¡ÙÂè8ÏÃ¤Îçõ
¡¡ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥³¡ÊÉðÅÄÎèÆà¡Ë¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¦ÅÄÈª¡Ê¿¹±ÊÍª´õ¡Ë¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÅÙ¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤¿¸å¡¢7Æü¸å¤Ë»à¤Ë»ê¤ëÆÇÀ¤Î¶¯¤¤¥¥Î¥³¤Ç¤¢¤ë¥É¥¯¥Ä¥ë¥¿¥±¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÃÒ¤Ï¡¢ÅÄÈª¤ÎÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥¢¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ê¥¢¤ÏÌÀÃÒ¤Ë¡Ö¼¡¤Ë»¦¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¤ªÊÛÅö²°¤Î¤ª¾î¤Á¤ã¤ó¡×¤Èçõ¤Î»¦³²¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¡£
¡¡ÌÀÃÒ¤Ïçõ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖËÍ¤Î»öÌ³½ê¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤µ¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤µ¤Ê¤¤¤«¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÌÀÃÒ¤µ¤ó¤ËÎø¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÈª¤¬»à¤ò·Þ¤¨¤ë±¿Ì¿¤Î7ÆüÌÜ¡£ÌÀÃÒ¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Ë²ñ¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¥³¥³¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¡£°ìÊý¡¢çõ¤Ï¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¡¢»ØÄê¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥¢¤Î»Ñ¤¬¡£¥³¥³¤¬¼«Ê¬¤ò¤ª¤Ó¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÌÀÃÒ¤Ï¡¢ÂçµÞ¤®¤Ççõ¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡´Ö°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤Ççõ¤òµß¤Ã¤¿ÌÀÃÒ¡£¥Þ¥ê¥¢¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÌÀÃÒ¤Ëçõ¤Ï¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡¡ÌÀÃÒ¤µ¤ó¡¢»ä¤ÏÌÀÃÒ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡Ä¥Þ¥ê¥¢¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÌÀÃÒ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â´Ø·¸¤«¤Ê¤¤¡Ä»ä¤Ï¤¿¤À¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌÀÃÒ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¾®ÎÓçõ¡×¤È¤¤¤Ä¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡È°ì¹æ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èçõ¡É¤È¸Æ¤Ö¡£¡Öçõ¡ÄÌÀÃÒ¤µ¤ó¡Ä¡×¤ÈºÇ°¤Î¾õ¶·¤ò»¡¤¹¤ëçõ¡£¤½¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌÀÃÒ¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¢¤È¶¦¤ËÆàÍî¤ÎÄì¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¡¢çõ¤Ï¡ÖÌÀÃÒ¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÀäË¾¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¡£
¡¡Âè8ÏÃ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¾®¼Ç¤¬¸«¤»¤¿ÎÞ¤ÎÇ®±é¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î±éµ»¤Û¤ó¤È¾å¼ê¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ÄÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¤ÎÉ½¾ð¤Î±éµ»À¨¤¤¤Ê¡×¡Ö¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó±éµ»¤¹¤´¤¹¤®¤ÆÎÞåºÎï¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼¡²ó28ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÈþ¿©ÃµÄå ÌÀÃÒ¸ÞÏº¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Ï30Ê¬³ÈÂçÈÇ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£