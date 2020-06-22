¡Ø¥ì¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÙÆÃ½¸¡ÃÌ¾¾¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó¤È¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤é¡È¿·À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤¿¤Á¤¬ºÌ¤ë¼î¶Ì¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡Ø¥ì¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÙÆÃ½¸
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë³¹¤ò¼«ºß¤Ë¶î¤±½ä¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï1920Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥ê¤ä²«¶â´ü¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ø¤È¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø¤ä¿ÍÀ¸¤ËÇº¤á¤ëÃË½÷¤Î»Ñ¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¡õ¥¦¥£¥Ã¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë³è¼Ì¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó¡£¥Õ¥£¥ë¥à¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥ì¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢°ìÂÀè¤ËËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡þ¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤50ËÜÌÜ¤Ï¡È±«¤ÎNY¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡É
º£Ç¯12·î¤Ë¸æÇ¯85ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤50ËÜÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È±«¤ËÇ¨¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹³Ñ¡É¤Ç¡¢±¿Ì¿¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¡¢¤¦¤é¼ã¤ÃË½÷¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤ÌÎø¤Î¹ÔÊý¤ò¥ê¥ê¥«¥ë¤ËÄÖ¤Ã¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
Î®¹Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºÇÀèÃ¼ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÐ°î¤ì¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ä¡¢¸·¤«¤Ê¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥»¥ì¥Ö¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥«¡¼¥é¥¤¥ë¡×¤Î¤Ù¥á¥ë¥Þ¥ó¥º¡¦¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄ¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¸Å¤ÎÉ¤É÷¾ð¤â»Ä¤¹¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ò¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤âÌ£¤ï¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼«Í³¤Î½÷¿À¤ËÊû¤²¤ë¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¡£¡þÌ¾¾¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó¤È¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤é¡È¿·À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤¿¤Á¤¬ºÌ¤ë¼î¶Ì¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡Ø¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡Ù¡Ê77¡Ë¤ä¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¡Ù¡Ê79¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥ì¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤ä¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤é¤ò¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¡£¡È¿·À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤¿¤Á¤Ë¤¢¤¨¤Æ¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤Þ¤Î¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤·æºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ë°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¿Æ¤Î²áÂç¤Ê´üÂÔ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÊý¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¡¢¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¡Ê¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡Ë¤È¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Î¶ä¹Ô·Ð±Ä¼Ô¤ÎÌ¼¤Ç¡È³ØÀ¸¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤³¤¦¤È°ÕÍß¤ËÇ³¤¨¤ë¥¢¥·¥å¥ì¡¼¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Î¡¢¡ÈÀäÀ¤¤ÎÈþÃË¡¦Èþ½÷¡É¥«¥Ã¥×¥ë¡£¤¢¤ëÆü¥¢¥·¥å¥ì¡¼¤¬³Ø¹»¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢ÍÌ¾¤Ê±Ç²è´ÆÆÄ¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ý¥é¡¼¥É¡Ê¥ê¡¼¥ô¡¦¥·¥å¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¡£À¸¿è¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤Î¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¾¥ÊÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥·¥å¥ì¡¼¤Ë³¹¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¤Ï¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤òµÍ¤á¹þ¤à¤¬¡¢2¿Í¤Î·×²è¤ÏÀ²¤ì¤¿Æü¤ÎÍ¼Î©¤Î¤è¤¦¤Ë½Ö¤¯´Ö¤Ë¶¸¤¤¤Ï¤¸¤á¡¢»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¡þ¤æ¤ë¤Õ¤ï¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë´ã¶À¤Ê¤·¡¢¡È¥·¥ã¥é¥áÈÇ¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó¡É¤ÎÇË²õÎÏ
¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ËÇº¤àÀÄÇ¯¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ë¥«¡¦¥°¥¡¥À¥Ë¡¼¥Î´ÆÆÄºî¡Ø·¯¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¤Ç¤ÎÌ¾±é¤Ö¤ê¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡È¿å¤âÅ©¤ë¤Û¤É¡É¤ÎÈþ¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÁ¡ºÙ¤«¤Ä³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥§¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¡ØThe French Dispatch¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ä¥É¥¥¥Ë¡¦¥ô¥£¥ë¥Ì¡¼¥ô´ÆÆÄ¤Î¡ØDUNE¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡£
¡È¿²¤°¤»É÷¤Î¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¤Ë¹õ±ï´ã¶À¡É¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡È¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄ¤ÎÊ¬¿È¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤âÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡×¤È¡¢»×¤ï¤ºµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¡¢ºÙ¿È¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾®Æñ¤·¤¤¤³¤È¤òÁá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤Ê¤¬¤éÇÇØµ¤Ì£¤ËÊâ¤¯¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¡Ê¥·¥ã¥é¥á¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«´°Á´¤Ë¼ã¤Æü¤Î¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄ¤È½Å¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤¡£º£¤É¤¤Î¡È¤æ¤ë¤Õ¤ï¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë´ã¶À¤Ê¤·¡É¤Î¥·¥ã¥é¥áÈÇ¥¢¥ì¥ó¤ÏºÇ¶¯¤À¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥·¥ã¥é¥á¤¬ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¥º¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖEverything happens to me¡×¤ò¡¢¥µ¥é¥ê¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¥·¡¼¥ó¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÇË²õÎÏ¤¿¤ë¤ä¡¢¡Ö¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¤Î¼ñÌ£¤¬¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä!!!¡×¤È¡¢¿´¤ÎÀ¼¤¬¤¦¤Ã¤«¤êÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£Í«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿Æ·¤òÉú¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÁïÌÀ¤½¤¦¤Ê¹¤¤³Û¤Ë»þÀÞ¥·¥ï¤ò´ó¤»¤Æ²Î¤¦¥·¥ã¥é¥á¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¤É¤ÎÈà¤è¤ê¤â¿§¤Ã¤Ý¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È²¿ÅÙ¤â¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤¿µó¶ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÇ»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£¡þ¡È¸÷¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É¤Ë¤è¤ë¿À¶È¤È¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤ä¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤âßÚÎö¡ª
¤â¤Á¤í¤óËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¶½Ê³¤¹¤ë¤È¤·¤ã¤Ã¤¯¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥·¥å¥ì¡¼¤ò±é¤¸¤¿¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÊÌþ¤·¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿·ºî¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¡Ê¥ê¡¼¥ô¡¦¥·¥å¥ì¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤ä¡¢ºÊ¤ÎÉâµ¤¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤à±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥í¥¦¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¶È³¦É÷¤Î¥¤¥±¥ª¥¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥ÊÊ±¤¹¤ë¡Ö½÷»Ò¤Î»ÒµÜ¤ò¤¦¤º¤«¤»¤ë¡×¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¹¤é¡¢¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤«¤¿¤ä¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÊª¸À¤¤¤Ç¼þ°Ï¤ò°µÅÝ¤µ¤»¤ë¡¢¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¤Î¡È³ØÀ¸»þÂå¤Î¸µ¥«¥Î¤ÎËå¡¦¥Á¥ã¥ó¡ÉÌò¤ò±é¤¸¤¿À¤³¦Åª²ÎÉ±¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥³¥±¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤âßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê½µËö¤òÁ÷¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¡õ¥¢¥·¥å¥ì¡¼¤Î¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÉ½¾ð¤ò°õ¾ÝÅª¤Ê¸÷¤È±¢±Æ¤ÇÙ³¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±Ç¤·»£¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸÷¤ÎËâ½Ñ»Õ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¡Ø°Å»¦¤Î¿¹¡Ù¡ØÃÏ¹ö¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢±Ç²è»Ë¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÌ¾ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µð¾¢»£±Æ´ÆÆÄ¤Î¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥ª¡¦¥¹¥È¥é¡¼¥í¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÇÄê¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Æ¥Ç¥£¥«¥à¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¶õÌÏÍÍ¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤Î¿´¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡È¿À¶È¡É¤ò¡¢ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ï½ê¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡þ±«¾å¤¬¤ê¤ÎÆú¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä±Ç²è¡Ø¥ì¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ù
ËÜºî¤Ç¤â¡¢Îø¤ä¿ÍÀ¸¤ËÇº¤á¤ëÃË½÷¤Î»Ñ¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¡õ¥¦¥£¥Ã¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄ¡£¼ã¤Æü¤Î¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¢¥·¥å¥ì¡¼¤ò¥¥å¡¼¥È¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢ÃÎÅª¤µ¤È¿§µ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Á¥ã¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥³¥±¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¡Ä¡Ä¡È¿·À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤¿¤Á¤ÈÌ¾¾¢¥¢¥ì¥ó´ÆÆÄ¤¬ºÌ¤ë¼î¶Ì¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥ì¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ù¤Ï7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤òÅ°Äì¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È±«¾å¤¬¤ê¤ÎÆú¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¡ÉËÜºî¤ò¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥ì¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ù¤Ï7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2019 Gravier Productions, Inc.
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É