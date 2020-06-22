Åìµþ¤«¤é¼¢²ì¡Ä¥¿¥¯¥·¡¼16Ëü±ßÌµÄÂ¾è¼Ö¤«¡¡¾¯½÷ÂáÊá
¡¡Åìµþ¤«¤é¼¢²ì¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢16Ëü±ßÊ¬¤ÎÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ»³·Á¸©¤Î18ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î18ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ç¤¹¡£¾¯½÷¤Ï21Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢JRÅìµþ±Ø¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤ÇÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê46¡Ë¤Ë¡Ö¼¢²ì¤ÎÁðÄÅ±Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÌó5»þ´ÖÈ¾¸å¤Î22Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢JRÁðÄÅ±Ø¤ËÅþÃå¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë±¿Å¾¼ê¤¬¾è¼ÖÎÁ¶â16Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò»ÙÊ§¤¦¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¯½÷¤¬¡Ö¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¿¤á·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¾¯½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¾¯½÷¤Ï1000±ß¤·¤«½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö¼ÖÆâ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É²ñÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÁðÄÅ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤ä¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î18ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ç¤¹¡£¾¯½÷¤Ï21Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢JRÅìµþ±Ø¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤ê¾ì¤ÇÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê46¡Ë¤Ë¡Ö¼¢²ì¤ÎÁðÄÅ±Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÌó5»þ´ÖÈ¾¸å¤Î22Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢JRÁðÄÅ±Ø¤ËÅþÃå¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë±¿Å¾¼ê¤¬¾è¼ÖÎÁ¶â16Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò»ÙÊ§¤¦¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¯½÷¤¬¡Ö¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¿¤á·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¾¯½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¾¯½÷¤Ï1000±ß¤·¤«½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö¼ÖÆâ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É²ñÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÁðÄÅ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤ä¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£