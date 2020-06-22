²£ÉÍÎ®À±¡õ¿û¸¶¾®½Õ¤òµ¯ÍÑ¡¡NARS»Ë¾å½é¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿û¸¶¾®½Õ¤¬¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡¦NARS¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë²£ÉÍ¤Ï¡Ö»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥·¥ã¥É¡¼¡õ¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤¿²£ÉÍÎ®À±¤¬Èþ¤·¤¤¡ÄNARS¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾åÂ³¤¯NARS¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óNARS ZEN COLLECTION¤ò7·î8ÆüÈ¯Çä¡£¹õ¤¤¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½é¤á¤ÆÇò¤¤¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿¥·¥§¡¼¥É¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡NARS ZEN COLLECTION¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ïº£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍ¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¿û¸¶¤òµ¯ÍÑ¡£Ä´ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤¹¤ëZEN¡Ê¡áÆ°¤ÈÀÅ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤òÊñÍÆ¤¹¤ë´°Á´¤Ê¤ë¼«Ê¬¡Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢2¿Í¤Ë¤è¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¯É½¸½¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë²£ÉÍ¤Ï¡¢¡ÖNARS¤Î¡È½é¡ÉÆüËÜ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ½é¤á¤Æ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¡¼¤ä¿§ÉÕ¤¤Î¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë ¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ìÊý¤Î¿û¸¶¤Ï»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿®Íê¤È°¦¤ò´ó¤»¤¿¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë»£±Æ¤ËÄ©¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢²£ÉÍ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐ¶ËÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥·¥ã¥É¡¼¡õ¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤¿²£ÉÍÎ®À±¤¬Èþ¤·¤¤¡ÄNARS¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾åÂ³¤¯NARS¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óNARS ZEN COLLECTION¤ò7·î8ÆüÈ¯Çä¡£¹õ¤¤¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½é¤á¤ÆÇò¤¤¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿¥·¥§¡¼¥É¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡NARS ZEN COLLECTION¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ïº£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍ¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¿û¸¶¤òµ¯ÍÑ¡£Ä´ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤¹¤ëZEN¡Ê¡áÆ°¤ÈÀÅ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤òÊñÍÆ¤¹¤ë´°Á´¤Ê¤ë¼«Ê¬¡Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢2¿Í¤Ë¤è¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¯É½¸½¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë²£ÉÍ¤Ï¡¢¡ÖNARS¤Î¡È½é¡ÉÆüËÜ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ½é¤á¤Æ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¡¼¤ä¿§ÉÕ¤¤Î¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë ¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ìÊý¤Î¿û¸¶¤Ï»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿®Íê¤È°¦¤ò´ó¤»¤¿¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë»£±Æ¤ËÄ©¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢²£ÉÍ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐ¶ËÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£