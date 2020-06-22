ßÀÅÄ³Ù¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢µÜÆ£´±¶åÏº¤¬»°¿Í°ìÌò¡¡ÅÄÃæÍµ»Ò¼ç±é±Ç²è¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ë
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¡¦ÅÄÃæÍµ»Ò¤ÎÌó15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¤ª¤é¤ª¤é¤Ç¤Ò¤È¤ê¤¤¤°¤â¡Ù¡Ê½©¸ø³«¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢ßÀÅÄ³Ù¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢µÜÆ£´±¶åÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬22Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åì½Ð¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿ôÇ¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Ë¤Õ¤ó¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼ä¤·¤µ¤òÉ½¤¹¿´¤ÎÀ¼¤òßÀÅÄ¡¢ÀÄÌÚ¡¢µÜÆ£¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¥¥ã¥¹¥È¤ËÅÄÈªÃÒ»Ò¡¢¹õÅÄÂçÊå¡¢»³Ãæ¿ò¡¢²¬»³Å·²»¡¢»°±ºÆ©»Ò¡¢Ï»³ÑÀº»ù¡¢ÂçÊýÈå¼Ó»Ò¡¢ÏÉÈø¿¿ÃÎ»Ò¤é¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¾Þºî²È¡¦¼ãÃÝÀéº´»Ò¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Î¾®Àâ¤Ë´ð¤Å¤¡¢É×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿75ºÐ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Åí»Ò¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¡¢¡ØÆî¶ËÎÁÍý¿Í¡Ù¡Ø²£Æ»À¤Ç·²ð¡Ù¡Ø¥â¥ê¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¡Ù¤Ê¤É¤Î²ÅÄ½¤°ì¤¬´ÆÆÄ¡£Åí»Ò¤Î¼ã¤«¤ê¤·Æü¤òÁó°æÍ¥¤¬±é¤¸¤ë¡£É×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¸å¡¢¤Ò¤È¤ê²È¤Ç¤ªÃã¤ò¤¹¤¹¤ê¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤¿¸ÅÂåÀ¸Êª¤äÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ¤òÆÉ¤àÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢ÆÍÇ¡¿´¤ÎÀ¼¤¬¸Î¶¿¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÍ¯¤¤¢¤¬¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Åí»Ò¤Î¸½ºß¡¢²áµî¡¢¿´¤ÎÀ¼¤ò°ìËç³¨¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãã¤Î´Ö¤ÎÃæ±û¤Ë¸½ºß¤ÎÅí»Ò¡ÊÅÄÃæ¡Ë¡¢ÇØ¸å¤Ë¼ã¤«¤ê¤·Æü¤ÎÅí»Ò¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤È¡¢¿´¤ÎÀ¼¡ÊßÀÅÄ¡¢ÀÄÌÚ¡¢µÜÆ£¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¡ÖPOPEYE¡×¡ÖBRUTUS¡×¤ÎÉ½»æ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¹â¶¶¾µ®¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥â¥¹¤äÀç¿Í¡¢¥¢¥Î¥Þ¥í¥«¥ê¥¹¡Ê¸ÅÀ¸Êª¡Ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì½Ð¡¢ßÀÅÄ¡¢ÀÄÌÚ¡¢µÜÆ£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë
Åì½Ð¾»Âç¡§¼þÂ¤Ìò¡ÊÅí»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡Ë
²ÅÄ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂæËÜ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÅÄÃæÍµ»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤µ¤ì¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ°ì¤âÆó¤âÌµ¤¯Èô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÇÃÈ¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿Åí»Ò¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃÈ¤á¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤¿»ö¤Ë¡¢»ê¾å¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ßÀÅÄ³Ù¡§¼ä¤·¤µ1Ìò
±Ç²èºî¤ê¤Ø¤Î°¦¤¬¾ï¤Ë°î¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë²ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢Âº·É¤¹¤ëÅÄÃæÍµ»Ò¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÂæ»ì¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µÜÆ£¤µ¤óÀÄÌÚ¤µ¤ó¤È¿´¶¯¤¤¤ªÆó¿Í¤Î¤ªÎÏ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£²ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÍ¥¤·¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤¬°î¤ì¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÄÌÚ¿ò¹â¡§¼ä¤·¤µ2Ìò
ÆóÅÙÌÜ¤Î²ÅÄÁÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤«¤é²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢ßÀÅÄ¤¯¤ó¡¢µÜÆ£¤µ¤ó¤È²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤êÁû¤¤¤Ç¤¿¤é»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆü¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Èµï¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆ£´±¶åÏº¡§¼ä¤·¤µ3Ìò
ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¡¢Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ßÀÅÄ³Ù¤¯¤ó¤ÈÀÄÌÚ¿ò¹â¤¯¤ó¤ÈËÍ¤È¤Ç¡¢²ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÄÃæÍµ»Ò¤µ¤ó¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤È¡¢·è¤·¤ÆÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ëÁó°æÍ¥¤µ¤ó¤¬¡¢ÂæËÜÊÒ¼ê¤Ë¤º¤Ã¤È¥»¥Ã¥È¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤âÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤¬¡¢±ÇÁü¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢º£¤Ï¤¿¤À¤¿¤À´°À®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£