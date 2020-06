『クラッシュバンディクー』シリーズ最新作となる『Crash Bandicoot 4: It’s About Time』の存在が正式発表された。『クラッシュバンディクー』公式Twitterアカウントが、日本時間6月23日23時30分から開催される「Summer Game Fest」にてお披露目されることを予告している。

イベントの模様はYouTube、Twitch、Twitterで上映される予定で、主人公のクラッシュがしっかりと新型コロナ対策のマスクをしているイメージもアップさてれている。

📦🦊 Watch the Crash 4 reveal LIVE tomorrow at 8 am PT / 11 am ET / 4 pm BST, the return of ALF, and Day of the Devs:



🔴YouTube: https://t.co/3K4KTGrWzE

🔴Twitch: https://t.co/wtZ5GePWzl

🔴 Twitter: https://t.co/FNvi7eSf7U

+ IGN, GameSpot, FB, Mixer#SummerGameFest pic.twitter.com/sGHPkVmuNk