¤ªÊ¢¼þ¤ê¤Î¤à¤¯¤ßÂÐºö¤Ë¡ý ¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¼ÂÁ©¡ÚÁé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¡Û¤ËÆ³¤¯´ÊÃ±½¬´·
Ë»¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êµ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÂÎ¤Î¿åÊ¬¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹»þ´ÖÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÂå¼Õ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤è¤êÁé¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ªÊ¢¤Ý¤Ã¤³¤ê¤Ê¤ÉÂÎ·¿¤ÎÊø¤ì¤â¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¤à¤¯¤ßÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡Ú¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥Ý¡¼¥º¡Û¤Ç¤¹¡£
▶︎Å°Äì¤·¤¿¡È¤à¤¯¤ßÂÐºö¡É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£´Ú¹ñ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡Ú¤ªÊ¢¤Ý¤Ã¤³¤êÍ½ËÉ¥Æ¥¯¡Û¤Ã¤Æ¡©
¡Ú¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥Ý¡¼¥º¡Û
ÏÆ¤Î²¼¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥Ñ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢´é¼þ¤ê¤ä¤ªÊ¢¼þ¤ê¤Ê¤É¾åÈ¾¿È¤Î¤à¤¯¤ßÂÐºö¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â¹â¤¤¤Î¤Ç»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÌòÎ©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê£±¡Ë¾²¤ËÀµºÂ¤ò¤·¤Æ¡¢¾åÈ¾¿È¤òÁ°¤ËÅÝ¤·¤ÆÎ¾¼ê¤ò±ó¤¯¤Ø¿¤Ð¤¹
¡Ê£²¡ËÎ¾ÏÓ¤Î´Ö¤Ë´é¤òÄÀ¤á¤Æ¤ª¤Ç¤³¤ò¾²¤Ë¤Ä¤±¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È£³²ó¸ÆµÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¥¡¼¥×¤¹¤ë
¡Ê£³¡ËÎ¾¤Ò¤¸¤ò¶Ê¤²¤ÆÎ¾¼ê¤ÇÂÎ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¹ø¡¢ÇØÃæ¡¢Æ¬¤Î½ç¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµ¯¤³¤·¤ÆÀµºÂ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹
¤Ê¤ª¡¢¹ø¤ÎÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÌµÍý¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¤Ð¤µ¤º¡¢²¼¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÎ¾ÏÓ¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤Ç¤³¤ò¤½¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ë·Á¡×¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¥³¥ê¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ÇÏÓ¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤Êý¤Ï²¼¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÎ¾ÏÓ¤òÂÎ¤Î¿¿²£¤ËÃÖ¤¯·Á¡×¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¡Ú¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥Ý¡¼¥º¡Û¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤à¤¯¤ß¤ÎÍ½ËÉ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒËèÆü¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢½¬´·¤Î£±¤Ä¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡§ËÜÅÄ¹á¡¡photo¡§¥«¥È¥¦¥¥®¡¡¥è¥¬´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä