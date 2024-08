ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、着けたまま脱ぎ履きOKな、ディズニーデザイン「本革使いゴムベルト」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「本革使いゴムベルト」

© Disney

タイプと価格:【2.5cm幅】2,290円(税込)、【3cm幅】2,490円(税込)

全長約75cm(許容サイズ約45〜75cm)、幅約2.5cmまたは3cm

切断によるサイズ調整不可

素材:【留め具部分】牛革、【ゴム部分】レーヨン

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ボトムのベルトループにホックで装着するだけでOKなゴムベルト。

バックルがないのでウエストがすっきり見えます!

さらに、しっかりフィットするのでかがんだ時に背中が見えにくく、ゴムが伸縮するのでつけたままボトムの脱ぎ履きができてとっても便利です☆

デザインは全部で6種類がラインナップ。

ミッキーマウス(ブラック)

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのゴムベルト。

ご機嫌に歩く「ミッキーマウス」のシルエットがカッコイイ!

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのゴムベルト。

「ミニーマウス」のキュートな姿はもちろん、赤がコーディネートのアクセントにもなりそう☆

チップ&デール(ボーダー)

© Disney

お揃いのポーズをとる「チップ」と「デール」のシルエットがプリントされた「チップ&デール(ボーダー)」デザインのゴムベルト。

それぞれのイメージカラーを取り入れた、落ち着きのあるカラーリングも魅力です!

くまのプーさん

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのゴムベルト。

仲良く手をつないで歩いている「くまのプーさん」と「ピグレット」の姿にほっこり☆

『101匹わんちゃん』

© Disney

子犬のシルエットアートがワンポイントでプリントされた『101匹わんちゃん』デザインのゴムベルト。

ベルトに総柄でプリントされたダルメシアン柄と足跡も愛らしいポイントです◎

『ピーター・パン』ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する「ティンカー・ベル」デザインのゴムベルト。

夜空をイメージしたネイビーが基調で、「ティンカー・ベル」のシルエットに、一面にぎっしりとプリントされたピクシーダストがロマンティックな雰囲気☆

© Disney

使い方はとっても簡単!

ホックで留めるだけでOKです。

また、ボトムの脱ぎ履き時もゴムが伸縮するので、つけたまま着脱可能で時間短縮にもなります。

© Disney

さらに、ゴムベルトのゴムがウエストにフィットし、ボトムのずり落ちも軽減◎

かがんでも背中が出にくいのがポイントです。

ホック部分が本革使用で大人にぴったり。

着けたまま脱ぎ履きOKな、ディズニーデザイン「本革使いゴムベルト」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

