½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤µ¤ó¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×½Ð±éÁ°¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥«¥ì¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤¿
¡ÚºÇÄã¤ÎÎø°¦ ºÇ¹â¤ÎÎø°¦¡Û
¥¿¥ì¥ó¥ÈÈþÆà»Ò¤µ¤ó ºÇ½é¤Î·ëº§¤ÏÉ×¤ÎDV¤Ç30¿ËË¥¤¤¤Þ¤·¤¿
¡¡½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤µ¤ó¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦31ºÐ¡Ë
¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤µ¤ó¡£ºÇ¶á¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢£¸£°£°Ëü²óºÆÀ¸¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×Æ°²è¤âÏÃÂê¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥«¥ï¥¤¡¼¸ýÄ´¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥¤¥³¡¼ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥µ¥¤¥³¡¼ÃË¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤È¤¯¤Ë¥µ¥¤¥³¡¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Ë½Ð»Ï¤á¤ëÁ°¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤«¤é£±£°Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡££±£¹ºÐ¤«¤é£²Ç¯¤¯¤é¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿º¢¡¢Èà¤Ï£²¤Ä¤«£³¤ÄÇ¯¾å¤Ç¤Þ¤À¼ã¤¤¤±¤É¡¢Í¥ÎÉ´ë¶È¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¥í¡¼¥ó¤ÇÅÔÆâ¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢Æ±À³¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤·ëº§Á°Äó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤â¤¦·ÝÇ½³¦¤ò¼¤á¤Æ·ëº§¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡Ù¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡×¤È·è¤á¤Æ¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éË»¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Èà¤â¥É¥ó¥É¥óÌò¿¦¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆË»¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥±¥ó¥«¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¾Ç¯¸å¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÈà¤Ï»ä¤È¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ÆÂç¤¤Ê·è°Õ¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È¤ï¤«¤ê¡¢»ä¤Ã¤Æ¤Ò¤É¤¤¥ä¥Ä¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥µ¥¤¥Æ¡¼¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÈà¤È¤Ïº£¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥¤¥³¡¼¤Î¿Í¤À¤«¤é¡£
¡¡ÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Îø°¦±¿¤À¤±¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÈà¤È¤Ï£¶Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢£²£°£°ÅÀËþÅÀ¤Î¥µ¥¤¥³¡¼¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ëº§¤Æ£±²ó¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤Ç¡¢·ë¶É¤ÏÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤É¤¤¿Í¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¿Í¥Ø¥ó¤ÊÊý¤¬¤¤¤Æ¡£¡Ö¤´ÈÓ¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Öµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡ª¡¡»ä¡¢È¿¼Í¿À·Ð¤À¤±¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤è¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¡ÖÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤ÈËº¤ìµî¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é°à¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¡£¤½¤Î¿Í¤È¤Ï¤½¤ì¤¤ê¡£¤½¤ì°ÊÍè¤ÏÃËÀ¤È²ñ¤¦»þ¤Ï¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ½¸¹ç¡¢¸½ÃÏ²ò»¶¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¤ÎÊý¤È¤·¤«ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤
¡¡»ä¤ÏÁÇËÑ¤ÊÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¶Ð¤á¿Í¤Î°ìÈÌ¤ÎÊý¤È¤·¤«ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡£
¡¡È±¤ÎÌÓ¤Ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¥ª¥¤¥ë¤È¤«¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈ±¤Ë¥à¡¼¥¹¤Ä¤±¤¿¤é¤ª¤Ç¤³¤¬¤«¤Ö¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÉÒ´¶È©¤Ç¡¢È±¤Ë²¿¤«¤Ä¤±¤Æ¤ë¿Í¤È¤Ï¤¿¤ï¤à¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¿²ÊÊ¤âÁ´Á³£Ï£Ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤«¶âÂ°¤â¾¯¤Ê¤á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÁÇËÑ¤ÇÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Î¿ÆÍ§¤Î½÷Í§Ã£¤âÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Èà»á¤È£±£°Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ì¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¡ÖÈà¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÎ¢¥¢¥«¡Ê¥¦¥ó¥È¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Î¢¥¢¥«¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¥²¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÈà¤¬¤¤¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»ä¤â»×¤ï¤º¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÈà¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤ª¤Í¤¨¥¥ã¥é¡×¤Ç¼þ¤ê¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÎÎ¢¥¢¥«¤Ç¤Ï¥á¥¬¥Í¤«¤±¤¿¤ê¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£½÷Í§Ã£¤Ï¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡£»ä¤¬¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ò·è°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤¬·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª
¡¡¤Ç¤â¡¢ÃË¤Î¿Í¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ÎÁÍý¤Ï¥Ø¥¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤äÍ§Ã£¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤òºî¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤ÆÉÕÂ°¤Î¥½¡¼¥¹¤òºÇ¸å¤ËÍí¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥ì¥·¥ÔÄÌ¤êºî¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÌ£¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¿©¤Ù¤¿¤é¾Æ¤¤¦¤É¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¡¢ËàëÅÉÔ»×µÄ¸½¾Ý¡£»ä¤â¥á¥Ã¥Á¥ã½ý¤Ä¤¤¤ÆÎÁÍý¤¬°ìÃÊ¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤À°ì¿Í¡¢¤µ¤Ã¤ÏÃ¤·¤¿¿ÆÍ§¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÞ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡Ø¤À¤ì¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÉ½µ¤¬±³¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¡£¡Ö¥ª¥ì¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾Æ¤¤¦¤É¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤¬¾å¼ê¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¡£¼¸¤é¤ì¤¿¤é¼¡¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£ÎÁÍý¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¥Ó¥Ó¥ê¤Ç²²ÉÂ¤Ê»ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢Êç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¹¤¼ê¡á¾¾ÌîÂç²ð¡Ë¢¦¤·¤²¤â¤ê¡¦¤µ¤È¤ß£±£¹£¸£¸Ç¯£¹·î¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡££°£¶Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß£²¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤³¤à¤®¥¿¥ë¥È¡×ÇÛ¿®Ãæ¡ª