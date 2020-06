【今週スタートの海外ドラマ】『ドクター・フー』＆『S.W.A.T.』などの新シーズン

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(6月22日〜)は、本国で今年1月に放送されたばかりの『ドクター・フー』シーズン12ほか、ドイツ発のサスペンスドラマ『ダーク』や、ますます深まるUFOの謎を追う『プロジェクト・ブルーブック』の新シーズンが登場! お見逃しなく!

6月22日(月)から6月28日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

6月23日(火)

■24:00〜『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』(チャンネル銀河)

女性の5人に1人が体を売って生計を立てていた18世紀のロンドンを舞台に、売春宿の経営でのし上がろうとする女主人マーガレットと、彼女のもとでしたたかに生き抜く魅力的な娼婦(Harlots)たちの対立をスキャンダラスに描くエロティック歴史ドラマ。

6月24日(水)

■『ドクター・フー』シーズン12(Hulu)

前シーズンで番組史上初の女性ドクターを演じたジョディ・ウィテカーが引き続き主演を務める最新シーズン。ドクターの宿敵の復活や懐かしい仲間の登場により、謎めいたドクターの過去を少しずつ明らかになっていく。そして、その複雑に入り組んだ過去現在未来にはドクター自身も知らなかった事実が隠されていた。ドクターの故郷、ガリフレイとは―。35年ぶりにロバート・グレニスターがシリーズにカムバック!

6月26日(金)

■22:00〜『S.W.A.T.』シーズン3(スーパー!ドラマTV)

東京ロケも話題の『クリミナル・マインド』のシェマー・ムーアが主演するアクションドラマの新シーズンがレギュラー放送スタート。新キャラクターの戦略コンサルタント、パイパー・リンチの登場によりS.W.A.T.は潜入捜査も行うことに。

6月27日(土)

■『ダーク』シーズン3(Netflix)

ドイツ発のサスペンスドラマの新シーズン。新世界にたどり着いたヨナスは、今度のヴィンデンが自分の運命にどんな影響を及ぼすのかを見極めようとする。一方、別世界に残された者たちは、時間だけでなく空間までも歪めるループを断ち切る方法を探し求める。2つの世界の光と闇。その中心には、壮大な悲恋の物語が隠されていた。

6月29日(日)

■21:00〜『プロジェクト・ブルーブック』シーズン2(ヒストリーチャンネル)

実際に行われたアメリカ政府と空軍によるUFO調査報告書に書かれている事実をもと、米露冷戦期の1950年代を舞台に、政府の陰謀や登場人物たちを取り巻く人間関係を横軸にしながら、UFOの実態に迫るミステリー・アクションドラマ。シーズン2ではUFO事件の中でも世界で最も有名な事件と言われる、1947年にニューメキシコ州ロズウェル付近で起きた"ロズウェル事件"に踏み込んでいく。



Photo:

『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』(c)Monumental Pictures for ITV Encore & Hulu./『ドクター・フー』シーズン12 (c) BBC Studios/『S.W.A.T.シーズン3』(c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved./Netflixオリジナルドラマ『ダーク』シーズン3/『プロジェクト・ブルーブック』シーズン2 (c) 2020 A&E Television Networks. All Rights Reserved.