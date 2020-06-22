¤Þ¤ÀÉôÄ¹¤Î¤Ä¤â¤ê¡© ²áµî¤Ë¤¹¤¬¤ë¡Ö»ÄÇ°¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¶ñÂÎÅªÊýË¡ Âà¿¦¤·¤¿¤é¡¢Ì¾»É¤ÏÇË¤ê¼Î¤Æ¤è¤¦
Âà¿¦¤·¤Æ»Ï¤á¤Æ´¶¤¸¤¿³«Êü´¶
Âè°ì´«¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡Ë¤Ç¹ÊóÉô¼¡Ä¹¤òÌ³¤á¡¢49ºÐ¤Çºî²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¹¾¾å¹ä»á¡Ê66ºÐ¡Ë¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¶ä¹Ô¤ò¼¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÌò°÷¤¬¿©»ö¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎËÜÌ¾¤Ï¾®È«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¾®È«¤â´èÄ¥¤ì¤è¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¿©»ö²ñ¤Ï¤ª³«¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Photo by iStock
Èà¤ÏÌò°÷¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢±¿Å¾¼ê¤Ä¤¤Î·Þ¤¨¤Î¼Ö¤¬Íè¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÃÙ¤¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¤ÏÊâ¤¤¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Í³¤Î¿È¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½¼¼Â´¶¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¼«Í³¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¼«Ê¬¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢±¿Å¾¼ê¤Ä¤¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Í¥²í¤Ëµ¢¤ëÌò°÷¤Ë¡¢¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÏÍ¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁÈ¿¥¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ëìÔÂô¤ËÌ¤Îý¤Ï¤Ê¤¯¡¢²òÊü´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²ÈÏ©¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄêÇ¯¤·¤¿¿Í¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤À¡£Âà¿¦¤·¤¿Î©¾ì¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¡Ö¼«Í³¤Î¿È¡×¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²áµî¤Î¸ª½ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
À²¤ì¤Æ¼«Í³¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¹¾¾å»á¤Ï¿·¤·¤¤°ìÊâ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃª²·¤·¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ì¾»É¤Î»³¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¬¶ä¹Ô°÷¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢¸«¶Ë¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÂçÎÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¾»É¤Î»³¤Ï¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èá¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ä¤Ã¤¿Ì¾»É¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
Ãª²·¤·¤ÎËö¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÙÅ¹¸½¾ì¤Ç°ì½ï¤ËÅØÎÏ¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤äÉô²¼¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹Êó¤È¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¸ò¤ï¤Ã¤¿µ¼Ô¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¨¤¤¿Í¤È²ñ¿©¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ò¤±¤é¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÃøÌ¾¿Í¤ÎÌ¾»É¤ÏÇË¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡Ö»Ä¤Ã¤¿Ì¾»É¤Î¿ÍÃ£¤Ë²þ¤á¤ÆÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ËÏÃÂê¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶á¶·¤äÀÎÏÃ¤Ë¶½¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Î¡Ø³èÏ©¡Ù¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ¢Íí¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºî²È¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Image by iStock
ºÆÅÙÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤âÆ±¤¸»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»Å»ö¾å¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áê¼êÂ¦¤â¡ÖÍ§¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
²áµî¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤â¶õ¤·¤¤
¹¾¾å»á¤Ï¡¢Âà¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¤¢¤ë·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ò¼ã¤¯¤·¤ÆÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¶ä¹Ô¤Ç°Î¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÆÃ¤Ë¡¢´ÔÎñ¸å¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¸½Ìò»þÂå¤Î²¶¤Ï°Î¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤¬¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿´¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Âº¿´¤ÏÂç»ö¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥É¤â¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¤¿¤ä¤¹¤¯ÐþËý¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤éÉÝ¤¤¡£
Ìò¿¦¤òÂà¤¤¤¿¸å¤â¡¢ÀÎ¤ÎÉô²¼¤Ë¾å»ÊÌÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤Þ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ä°û¤ß²ñ¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢ÀÎ¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤Ä¤¤Ì¿Îá¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®¸À¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö´ªÄê¤Ï¸½Ìò¤Î·¯¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈºâÉÛ¤ò³«¤³¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò¤òÎ¥¤ì¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤°ì¿Í¤Î¿Í´ÖÆ±»Î¡£ÂÐÅù¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¸ª½ñ¤ò¼Î¤Æ¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼Ò²ñÅªÀÜÅÀ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤âÍ§Ã£¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¶á½ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â½÷Ë¼¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¶á¤¯¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¡£¹¾¾å»á¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢¤½¤¦³Î¿®¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÈó¾ï»öÂÖ¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ñ¼Ò»þÂå¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏ¢Íí¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Í£°ì¡¢½÷Ë¼¤ÎÍ§Ã£¤À¤±¤¬µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¥Þ¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏÊý¤Ë½»¤à½÷Ë¼¤ÎÍ§Ã£¤â¡¢¡Øçõ¤¬¼è¤ì¤¿¤«¤é¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åìµþ¤ÏÆÃ¤Ë´í¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦´íµ¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
¹¾¾å»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¸ª½ñ¤È¤¤¤¦³»¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê½Å²Ù¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ï»à¤Ì¤Þ¤ÇË¬¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù2020Ç¯5·î23¡¦30Æü¹æ¤è¤ê