µð¿Í¡¦¥Ñ¡¼¥é¤Þ¤µ¤«¤Î£²ÀïÏ¢È¯¤Ë¸¶´ÆÆÄ£µÉÃÄÀÌÛ
¡¡»Ø´ø´±¤â»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¡¢¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ñ¡¼¥é³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë£²¹æ£²¥é¥ó¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤À¤±¼óÇ¾¿Ø¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÂÇÎ¨¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£³ÎÒ¡£ÂÇ½ç¤Ç¤Ï£µÈÖÄêÃå¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Îý½¬»î¹ç¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÇËÀ¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢£·ÈÖ¤ä£±ÈÖ¤Þ¤Ç»î¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢³«Ëë¤«¤é£·ÈÖ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢Á°Æü£²£°Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï£µ²óÆó»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÄ¾µå¤ò¹ë²÷¤Ëº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£¤ï¤º¤«£³»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À®ÀÓ¤âÂÇÎ¨£µ³ä£µÊ¬£¶ÎÒ¡Ê£¹ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¡Ë¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶ÂÇÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÂçË¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£²ÀïÏ¢È¯¡£»×¤ï¤Ì·ë²Ì¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Û¤«¤Ê¤é¤Ì¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê£¶£±¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥Ñ¡¼¥é¤Î¼ÁÌä¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È£µÉÃ¶á¤¯¤âÄÀÌÛ¤·¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï·ë²Ì¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¼Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¡×¡£ËÜÍè¤Î»ý¤ÁÌ£¤òËº¤ì¤ÆÂç¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ·â¤òÊø¤·¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£