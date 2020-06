モデルのローラが21日、自身のインスタグラムを更新。ハイヒールを着用した美脚ショットを投稿した。ローラが「Outfit of the day(とある日の服装)」と投稿したのは、ファッショナブルなシャツワンピとハイヒールを着用し、ソファに寝そべる自身のソロショット。モノクロ写真を3枚、カラー写真を1枚公開しており、カラー版からはワンピースとバッグがアースカラーでまとめられていることが見受けられた。彼女は別投稿にて「I got my nails done Forest greeeen(ネイルおわった フォレストグリーンだよ)」と発信していることから、「緑」を主体としたコーディネートなのだろう。ワンピースからは美しい脚がスラリと伸びており、こちらも大きな注目を浴びている。コメント欄には、「美脚すぎ」「見とれてしまう」といった称賛の声が集まったほか、「ネイル、小物も同系色でまとめられてて何より本当にお綺麗です」「今日も美しいです」と改めて彼女の世界観に見惚れてしまうファンが続出している。引用:「ローラ」公式インスタグラム(@rolaofficial)