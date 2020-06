マーベル新作映画向け？『ゲーム・オブ・スローンズ』キット・ハリントンが坊主頭に！

米HBOのファンタジー大河ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のジョン・スノウ役で大ブレイクを果たし、肩に届くくらいの髪がトレードマークになっていたキット・ハリントンが、坊主頭にした。英Digital Spyなどが報じている。

8シーズン続いた『ゲーム・オブ・スローンズ』の撮影が終わった後、キットはジョン・スノウを演じるために維持していた長い髪を普通のショートにカットして話題となっていたが、今度は丸刈り頭で犬を散歩させる姿がキャッチされている。

Important Hair Announcement: Kit Harrington Has Buzzed His Head June 16, 2020

キットの次なる出演作は2021年2月全米公開予定のマーベル新作映画『The Eternals(原題)』で、キットはブラックナイトことデーン・ウィットマン役で出演している。現在は同作の主要撮影は終了し、ポスト・プロダクションの段階に入っている模様だ。

ただ、同作は最近撮り直しが行われたそうで、共演者のサルマ・ハエック(『デスペラード』)が再撮影のために髪を染めた姿とその前の姿をそれぞれInstagramに投稿していた。彼女は、エターナルズの亜種であるポーラー・エターナルズのアジャクを演じる。それと同時期にキットの坊主頭が目撃されているので、やはり同作のための仕様なのかもしれない。

Salma Hayek Pinault(@salmahayek)がシェアした投稿 - 2020年 6月月16日午前11時41分PDT



『The Eternals』で中心となるエターナルズは、セレスティアルズという宇宙種族が百万年も前に、地球上で類人猿の遺伝子実験を行って生み出した亜種。エターナルズは、同じくセレスティアルズによって生み出されたヴィランのディヴィアンツと対立しており、映画では彼らが繰り広げる抗争が描かれる。

キャストでは、『ゲーム・オブ・スローンズ』でロブ・スタークを演じたリチャード・マッデンもイカリス役で出演するため、キットとリチャードが再共演を果たすことも大きな話題になっている。その他には、セナ役でアンジェリーナ・ジョリー(『マレフィセント』)、マッカリ役でローレン・リドロフ(『ウォーキング・デッド』)、キンゴ役でクメイル・ナンジアニ(『シリコンバレー』)らが名を連ねる。

キットが坊主頭で登場するのかも気になる『The Eternals』は、2021年2月12日(金)に全米公開予定。(海外ドラマNAVI)

